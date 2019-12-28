شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوكب الزهرة والقمر يضيئان سماء الأرض الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر كوكب الزهرة في السماء الجنوبية الغربية لحوالي 2.5 ساعة بعد غروب الشمس هذه الليلة، وسينضم قمر "هلال" إلى الكوكب فى سماء الأرض، ولن تكن الكائنات الفضائية قريبة من بعضها البعض بشكل غير عادي، إلا أنها ستظهر معا، حيث إن كوكب الزهرة سيكون على ارتفاع 2.5 درجة تقريبًا فوق القمر مباشرة، وهذه الليلة ستتكرر قريبا، حيث ستكون هناك أربع فرص أخرى لرؤية الهلال والزهرة في سمائنا خلال النصف الأول من عام 2020.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن التواريخ المستقبلية التي يجب الاهتمام بها هي: 28 يناير و27 فبراير و28 مارس و26 أبريل من عام 2020 المقبل.

وبينما سيظهر هذا الثنائي، حاول تحديد أي منهما يبدو أكثر سطوعًا: القمر أم كوكب الزهرة، ففي معظم الحالات عادة ما يعتقد الناس أنه كوكب الزهرة، ولكن في الواقع الاكثر إضاءة سيكون القمر، ومع ذلك ليس هناك شك في أن كوكب الزهرة ساطع ومبهج في حجمه الذى سيظهر به، فهو 11 مرة أكثر إشراقا من سيريوس، الذى يعد ألمع نجم في سماء الليل.

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ولكن تضيء تلك الشريحة النحيلة من القمر 19 مرة أكثر إشراقًا من كوكب الزهرة، ولعل السبب الذي يجعل كوكب الزهرة يبدو أكثر إشراقًا لبعض الناس رغم حقيقة الأمر، هو أن بريقه يتكثف في نقطة ضوء مقارنة بالقمر الذي ينتشر سطوعه في مساحة أكبر بكثير.

ويعد هذا الحدث ليس الوحيد الساطع الذى يفاجأنا فى ديسمبر ولكن منذ يومين فقط كان لدينا كسوف شمسى حلقى، بدأ من المملكة العربية السعودية ثم انتقل مسار رؤية "حلقة النار" التى يبلغ طولها 88 ميل (142 كم) عبر البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وسومطرة وسنغافورة وبورنيو والفلبين والأراضي الأمريكية فى جوام.