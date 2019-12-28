مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر

Oppo Reno 3 هاتف جديد من شركة Oppo اصدرته في مؤتمرها الماضي ليصير هو ابرز اجهزتها حتى الآن. الجهاز مميز و بمواصفات جيدة جداً. و بسعر قد يكون عالياً للبعض. و مع اصدار نسخة 5G فالهاتف يستحق نظرة و يستحق التجربة. لذلك ففي هذا المقال سنناقش مواصفات و مميزات الهاتف بنسختيه. و سنعرض عيوبه و التعليق على السعر الرسمي للهاتف

مواصفات Oppo Reno 3

Oppo Reno 3 Oppo Reno 3 Pro المعالج Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع AMOLED و بدقة 1080×2400 بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 تدعم معدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB الذاكرة الداخلية بسعة 128GB بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و من نوع Depth Sensor رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra wide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود Advertisements الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.0 البطارية بسعة 4025mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt مميزات اخرى الجهاز محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6

مميزات Oppo Reno 3

الشاشة

الشاشة من نوع AMOLED و هي جيدة لعرض اي محتوى و للألعاب المختلفة و غيرها. بحجم 6.4 بوصة و 6.5 بوصة ستساعدك على عرض اي محتوى بألوان واضحة و قوية و جيدة جداً. الشاشة من نوع AMOLED دائماً ما تعرض تفاصيل جيدة و Sharp بشكل كاف بالإضافة الى الإهتمام بتباين الألوان و السطوع و الوضوح.

الكاميرات

تركيبة الكاميرات الرباعية في ظهر الهاتف ليست جديدة. تعاملنا معها مرات عديدة. و لكنها ميزة يجب ذكرها ولازالت ميزة لا يمكن نكرانها نهائياً. الهاتف يوفر لك عدة اوضاع للتصوير. تعدد الـFocal length و امكانية التقاط صور متنوعة امر رائع جداً. و جيد ان Oppo احتفظت بهذه التركيبة في هاتفها

الأداء

الأجهزة تأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 730G في النسخة العادية و Qualcomm snapdragon 765G في النسخة الأعلى. المعالجات القوية جداً فيما يخص الهواتف المحمولة و الألعاب. و هذا سيساعدك على استعمال الهاتف في اي استخدام تريده. سيتحمل معك المهام المتعددة و اقوى الألعاب و غيرها. يمكنك زيارة موقعنا لمزيد من المعلومات حول معالج Qualcomm snapdragon 765G

دعم 5G

عام 2020 سيكون هو عام الـ5G. حيث ان كل شركات الهواتف تبحث عن تطوير و ادماج تقنيات الـ5G في هواتفها استعداداً لمستقبل قريب من انتشار اتصال 5G حول العالم. و قد بدأت الشركات فعلاً في ذلك الأمر منذ بداية العام. شركات مثل Samsung و Huawei و Xiaomi بدأوا بإنتاج اجهزة داعمة لخدمات 5G و وجود جهاز داعم لها امر جيد جداً لشركة مثل Oppo.

مزايا اخرى

الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

الهواتف محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5

عيوب Oppo Reno 3

الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

الهاتف لا يحتوي على مدخل ذاكرة خارجي

سعر Oppo Reno 3

سعر الهاتف في النسخة العادية هو 530 دولار امريكي مما يعني انه يساوي 8500 جنيه بتحويل العملة فقط. بينما النسخة الـPro بسعر 640 دولار امريكي فهي تساوي بتحويل العملة ما يعادل 10300 جنيه مصري. هذا رقم كبير بالنسبة لهاتف يحمل معالجاً من فئة المعالجات المتوسطة. و هكذا ستضع الهاتف في منافسة مباشرة مع هاتف Xiaomi Mi 9 الذي بدون تفكير هو افضل بكثير من النسخة العادية و ادائه اعلى بكثير من النسخة الـPro. سعر الهاتف للتقنية الجديدة جيد. لكنه من رأيي ليس الأصلح في فئته