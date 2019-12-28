علوم وتكنولوجيا

مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر

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مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر 1

Oppo Reno 3 هاتف جديد من شركة Oppo اصدرته في مؤتمرها الماضي ليصير هو ابرز اجهزتها حتى الآن. الجهاز مميز و بمواصفات جيدة جداً. و بسعر قد يكون عالياً للبعض. و مع اصدار نسخة 5G فالهاتف يستحق نظرة و يستحق التجربة. لذلك ففي هذا المقال سنناقش مواصفات و مميزات الهاتف بنسختيه. و سنعرض عيوبه و التعليق على السعر الرسمي للهاتف

مواصفات Oppo Reno 3

Oppo Reno 3 Oppo Reno 3 Pro
المعالج Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 765G

الشاشة

بحجم 6.4 بوصة من نوع AMOLED و بدقة 1080×2400

بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400

تدعم معدل تحديث 90Hz

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 8GB او 12GB
الذاكرة الداخلية بسعة 128GB

بسعة 128GB او 256GB

الكاميرا الخلفية

رباعية

الكاميرا الأولى بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra wide

الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود

الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و من نوع Depth Sensor

رباعية

الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7

الكاميرا الثانية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Telephoto

الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra wide

الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود

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الكاميرا الامامية

وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.0
البطارية

بسعة 4025mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات اخرى

الجهاز محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 6

مميزات Oppo Reno 3

الشاشة

مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر 2

الشاشة من نوع AMOLED و هي جيدة لعرض اي محتوى و للألعاب المختلفة و غيرها. بحجم 6.4 بوصة و 6.5 بوصة ستساعدك على عرض اي محتوى بألوان واضحة و قوية و جيدة جداً. الشاشة من نوع AMOLED دائماً ما تعرض تفاصيل جيدة و Sharp بشكل كاف بالإضافة الى الإهتمام بتباين الألوان و السطوع و الوضوح.

الكاميرات

مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر 3

تركيبة الكاميرات الرباعية في ظهر الهاتف ليست جديدة. تعاملنا معها مرات عديدة. و لكنها ميزة يجب ذكرها ولازالت ميزة لا يمكن نكرانها نهائياً. الهاتف يوفر لك عدة اوضاع للتصوير. تعدد الـFocal length و امكانية التقاط صور متنوعة امر رائع جداً. و جيد ان Oppo احتفظت بهذه التركيبة في هاتفها

الأداء

مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر 4

الأجهزة تأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 730G في النسخة العادية و Qualcomm snapdragon 765G في النسخة الأعلى. المعالجات القوية جداً فيما يخص الهواتف المحمولة و الألعاب. و هذا سيساعدك على استعمال الهاتف في اي استخدام تريده. سيتحمل معك المهام المتعددة و اقوى الألعاب و غيرها. يمكنك زيارة موقعنا لمزيد من المعلومات حول معالج Qualcomm snapdragon 765G

دعم 5G

مواصفات و مميزات Oppo Reno 3 و العيوب و التعليق على السعر 5

عام 2020 سيكون هو عام الـ5G. حيث ان كل شركات الهواتف تبحث عن تطوير و ادماج تقنيات الـ5G في هواتفها استعداداً لمستقبل قريب من انتشار اتصال 5G حول العالم. و قد بدأت الشركات فعلاً في ذلك الأمر منذ بداية العام. شركات مثل Samsung و Huawei و Xiaomi بدأوا بإنتاج اجهزة داعمة لخدمات 5G و وجود جهاز داعم لها امر جيد جداً لشركة مثل Oppo.

مزايا اخرى

  • الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt
  • الهواتف محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5

عيوب Oppo Reno 3

  • الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm
  • الهاتف لا يحتوي على مدخل ذاكرة خارجي

سعر Oppo Reno 3

سعر الهاتف في النسخة العادية هو 530 دولار امريكي مما يعني انه يساوي 8500 جنيه بتحويل العملة فقط. بينما النسخة الـPro بسعر 640 دولار امريكي فهي تساوي بتحويل العملة ما يعادل 10300 جنيه مصري. هذا رقم كبير بالنسبة لهاتف يحمل معالجاً من فئة المعالجات المتوسطة. و هكذا ستضع الهاتف في منافسة مباشرة مع هاتف Xiaomi Mi 9 الذي بدون تفكير هو افضل بكثير من النسخة العادية و ادائه اعلى بكثير من النسخة الـPro. سعر الهاتف للتقنية الجديدة جيد. لكنه من رأيي ليس الأصلح في فئته

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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