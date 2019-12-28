تكنولوجيا: أحدث الصور التي تستعرض تصميم هاتف هواوي المرتقب P40 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من الصور ثلاثية الأبعاد التي تضع تصور للتصميم المتوقع لهاتف هواوي القادم P40 PRO، حيث تكشف الصور الجديدة عن تفاصيل أكثر في تصميم الهاتف من أكثر من زاوية.

شغلت سلسلة هواتف P40 العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، وفي أحدث التسريبات التي جاءت اليوم عبر TargetYouTube كشف عن تصميم هاتف P40 Pro الذي يحاكي Galaxy Note 10 في الجهة الأمامية.

تؤكد الصور الجديدة على تصميم ثقب الشاشة في الكاميرة الأمامية لهاتف P40 Pro الذي يتوسط الشاشة بثقب صغير الحجم، وهي واحدة من اللمحات التي بدأت في الإنتشار في الهواتف الذكية خلال 2019 وتستمر في 2020، لذا ستقدم هواوي هذا التصميم في هاتف P40 Pro.

كما يظهر P40 Pro بشاشة منحنية لدعم الهاتف بتصميم الشاشة الكاملة وبدون إطارات جانبية، بينما تأتي الجهة الخلفية للهاتف بتصميم مستطيل الشكل للكاميرة الخلفية مع إعدادات خماسية، وهو التصميم ذاته الذي ظهر في تسريبات مصورة سابقة، كما تضم الإعدادات فلاش LED مزدوج.

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يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن بعض مواصفات P40 Pro، حيث يضم الهاتف معالج Kirin 990 5G الذي يتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية EUV، كما تتميز الرقاقة بنظام مودم 5G مدمج للمرة الأولى، كما تعد أول رقاقة تضم 10.3 مليار ترانزستور.

ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة هواتف P40 في شهر مارس من العام المقبل، كما يدعم هاتف P40 Pro الأنماط الثنائية SA و NSA لشبكات 5G.

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