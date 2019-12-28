تكنولوجيا: سوني لن تستخدم رقاقة AMD في وحدة التحكم في الألعاب القادمة PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم على أن شركة سوني لن تستخدم رقاقة AMD في وحدة التحكم في الألعاب القادمة PlayStation 5.

إستعرض Komachi Ensaka بعض الرموز الخاصة بالجيل القادم من رقاقات المعالج المستخدمة في وحدات التحكم في الألعاب، حيث رصدت كلاً من رموز Sparkman، وArden، وأيضاً Oberon وAriel، وتشير التسريبات إلى أن الرموز الأولى تعود للرقاقات المقرر أن تدعم Xbox Series X، بينما تعود الرموز الأخرى للرقاقات التي تدعم PlayStation 5.

أشار تقرير إعلامي سابق إلى أن الجيل القادم من وحدات التحكم في الألعاب PlayStation 5 سيضم تقنية AMD التي تدعم Xbox Series X أيضاً، إلا أن أحدث التسريبات كشفت على أن تقنية تعقب الأشعة المستخدمة في PS5 لا تستخدم رقاقة AMD.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سوني تستخدم صوتيات ثلاثية الأبعاد في PS5 لتدعم الجيل القادم من وحدات التحكم بتجربة مميزة في الألعاب.

Advertisements

ومن المقرر أن تأتي كلاً من تقنية Sparkman وArden لدعم تعقب المؤثرات المرئية مثل تتبع الأشعة، ومعالجة الظلال، إلا أن كلاً من Oberon و Ariel لا تدعم نفس المميزات، لذا في حالة إستخدام سوني للنماذج الأخيرة فإن PS5 لن يدعم تقنية AMD في تتبع الأشعة، أو معالجة الظلال.

يذكر أن التسريبات لا تقدم حتى الآن تفاصيل واضحة ودقيقة عن وحدات التحكم في الألعاب القادمة من سوني في PlayStation 5 أو من مايكروسوفت في Xbox Series X، إلا أن التقارير والتسريبات التي رصدت حتى الآن تشير إلى أن سوني ستقدم PS5 بآداء أفضل.

المصدر

اعلان

