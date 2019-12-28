الهاتف ZTE Axon 10 Pro يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة MiFavor 10

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كان ZTE Axon 10 Pro واحدًا من الهواتف الرائدة الإقتصادية المميزة هذا العام بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يوفرها والسعر المطلوب. ومع ذلك، فهو لم يكن ناجحًا من حيث المبيعات، مثل بعض منافسيه.

ومع ذلك، لم تنس شركة ZTE الهاتف ZTE Axon 10 Pro وبدأت اليوم في إصدار تحديث Android 10 لهذا الهاتف. هذا التحديث الجديد يجلب معه أيضًا واجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE، والتي أعلنت عنها بشكل رسمي في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

بغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10 نفسه، فواجهة MiFavor 10 الأحدث من شركة ZTE تأتي مع مجموعة من التغييرات على مستوى الأيقونات، ومع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن إضافة المزيد من الثيمات والخلفيات للنظام، وإجراء بعض التغييرات على نظام الإشعارات من خلال إضافة الإشعارات العائمة.

هذه الواجهة الأحدث من شركة ZTE حصلت كذلك على ميزة Smart Screen Recognition التي تعمل على معاينة محتوى الشاشة بسرعة من خلال الضغط عليها بإستخدام إصبعين، فهذه الميزة بإمكانها التعرف على النصوص والصور وإعطائك خيارات التعديل والبحث عن منتجات مماثلة. وإلى جانب ذلك، تدعي شركة ZTE أنه يمكن للمستخدمين مع واجهة MiFavorOS 10 الجديدة التحكم في واجهة النظام عن طريق الأوامر الصوتية.

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بالإضافة إلى هذه الميزات الرئيسية، فهناك العديد من الميزات الأخرى في واجهة MiFavorOS 10 أيضًا، مثل التعرف على المستندات وتصحيح الزاوية والتصنيف التلقائي للصور وميزة مكالمة الطوارئ الجديدة.

عمومًا، تحديث Android 10 متوفر حاليًا للهاتف ZTE Axon 10 Pro في الصين. ومع ذلك، نحن نأمل أن يشق طريقه لملاك هذا الهاتف في المزيد من البلدان في المستقبل القريب.