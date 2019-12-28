IBM قامت بإنشاء بطارية جديدة لا تستخدم المعادن الثقيلة

فاطمة أيت طالب - دبي - إن السعي لإيجاد نوع جديد من البطاريات غير الليثيوم أيون مستمر منذ سنوات. هذا لأنه بينما تُستخدم بطاريات الليثيوم أيون بشكل شائع في أجهزتنا الإلكترونية اليوم، إلا أنها تأتي مع مجموعة من السلبيات. واحدة من هذه السلبيات هي أنها سريعة التأثر ويمكن أن تنفجر عند تلفها. كما تفقد قدرتها على الإحتفاظ بالطاقة بمرور الوقت.

ثم هناك أيضًا مشكلة بيئية تتمثل في كونها تستخدم معادن ثقيلة ثمينة موجودة في أرضنا بشكل محدود محدود، مما يعني أنه سيأتي وقت لن تكون فيه هذه المعادن متوفرة. ومع ذلك، ربما توصل المهندسين والعلماء في شركة IBM إلى بديل جديد، فهم على ما يبدو نجحوا في تطوير بطارية تعتمد على المكونات المستخرجة من مياه البحر.

هذا يعني أن هذه البطارية، إذا تم إنتاجها بكميات كبيرة، ستكون صديقة للبيئة فيما يخص التصنيع. ستكون أيضًا أكثر أمانًا للإستخدام بسبب قيام شركة IBM بإستبدال الكوبالت والنيكل في كاثود البطارية بالإلكتروليت السائل. يوجد لدى الإلكتروليت السائل أيضًا نقطة ومضان أعلى، مما يقلل في النهاية من إمكانات الدورة القصيرة للبطارية، مما قد يؤدي أيضًا إلى إشتعال النار فيها أو إنفجارها.

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ومع ذلك، لا يزال البحث في مراحل مبكرة إلى حد ما وتخطط شركة IBM للعمل مع شركة Mercedes-Benz لتطوير هذه التكنولوجيا. هذا يعني أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى تلك البطاريات متاحة تجاريًا، على كل حال.