ترك هاتفك في الشاحن طوال الليل يسبب كارثة

كتب: ضياء السقا
حذر خبراء التكنولوجيا من ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل، لما يسببه من تدمير البطارية، والتقليل من عمرها.
ويقول دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات: "إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته ساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية".
وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، والامتناع عن تركه يشحن طوال الليل، للحفاظ على البطارية لوقت أطول.
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