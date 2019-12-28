ترك هاتفك في الشاحن طوال الليل يسبب كارثة

كتب: ضياء السقا

حذر خبراء التكنولوجيا من ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل، لما يسببه من تدمير البطارية، والتقليل من عمرها.

ويقول دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات: "إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته ساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية".

وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، والامتناع عن تركه يشحن طوال الليل، للحفاظ على البطارية لوقت أطول.