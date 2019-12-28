شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق اختبارًا لأقوى الصواريخ في العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين واحد من أقوى الصواريخ في العالم في خطوة كبيرة نحو مهمتها المخططة لإرسال مستكشف إلى المريخ في عام 2020، حيث غادر صاروخ 'Long March 5' موقع الإطلاق ونتشانج في جزيرة هاينان حاملاً قمراً صناعياً شيجيان 20، وتم اطلاقه فى الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، حيث تم ارسال القمر الصناعى الى مداره المخطط له بعد 33 دقيقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أدى نجاح إطلاق الصاروخ إلى إعادة برنامج الفضاء الصيني إلى المسار الصحيح بعد فشل محاولة سابقة في يوليو 2017 في منتصف الإطلاق.



صاروخ الصين

وقال الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، "إنه كان اختبارًا للتقنيات الرئيسية المتعلقة بمهام الفضاء المستقبلية"، وتعد الصين إحدى أربع دول تخطط للقيام بمهمة إلى المريخ في عام 2020، حيث أن شهر يوليو هو النقطة التي يكون فيها المريخ والأرض في أفضل وضع بالنسبة لبعضهما البعض للهبوط على الكوكب الأحمر.

أما عن الدول الأخرى التى ترغب فى الإطلاق إلى المريخ تشمل على الولايات المتحدة الأمريكية، ومهمة مشتركة بين أوروبا وروسيا وأول مهمة للمريخ من الإمارات العربية المتحدة.

وسترسل الولايات المتحدة الأمريكية مستكشف المريخ 2020، وتعمل أوروبا وروسيا معاً لإطلاق مستكشف روزاليند فرانكلين والإمارات العربية المتحدة ترسل مركبة فضائية، فليست الصين وحدها من تبحث عن الحياة القديمة على المريخ بل ستكون هناك ثلاث مركبات من الأرض تبحث معها على الكوكب الأحمر بحلول عام 2021 عندما يُتوقع أن تهبط جميعها.

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وتأمل الصين أيضًا في إطلاق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المدارية ذات المدار الأرضي المنخفض الجديدة في عام 2020 من صاروخ 'Long March 5'.

وتعد المركبة 'Long March 5' قادرة على حمل ما يصل إلى 25 طناً، وقابلة للمقارنة في قدرة دلتا الرابع الثقيلة من صنع الولايات المتحدة وبروتون- إم الروسية، وأحدث إطلاق هو الإصدار الثالث من الصاروخ، وكان من المفترض أن يضع الإصدار الثاني القمر الصناعي للاتصالات التجريبية Shijian 18 في المدار لكنه فشل في الإطلاق.

وأخفق فشلها خطط الصين لاستخدام الصاروخ في مهمة لجمع عينات من القمر في النصف الثاني من عام 2017.

واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي في محاولة للحاق بمنافسها الولايات المتحدة وتأكيد مكانتها كقوة عالمية كبرى.