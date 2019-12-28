تكنولوجيا: كيفية تمكين وضع صورة داخل صورة لتطبيق اليوتيوب على أجهزة Mac!

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يفضل البعض الإستماع إلى الموسيقى أو متابعة محتوى الفيديو على اليوتيوب أثناء تشغيل الألعاب أو أثناء إجراء المحادثات على وسائل التواصل الإجتماعي، ويمكن للمستخدمين الحصول على هذه الميزة في تشغيل تطبيق اليوتيوب مع تطبيق أخر من خلال تمكين وضع صورة داخل صورة على أجهزة Mac.
نستعرض في السطور التالية كيفية تمكين وضع صورة داخل صورة على أجهزة Mac، لدعم مستخدمي الأجهزة لتنفيذ بعض المهام أثناء تشغيل محتوى الفيديو على اليوتيوب بسلاسة.
يمكن للمستخدمين تثبيت صورة مصغرة لمحتوى الفيديو عند تمكين نمط صورة داخل صورة، ولقد قدمت هذه الميزة في بعض من تطبيقات منصة iOS، والتي تتوفر بشكل تلقائي في هذه التطبيقات منذ فترة، كما يمكن للمستخدمين الآن تمكين ميزة صورة داخل صورة على أجهزة Mac ومتصفح Safari من خلال إعدادات macOS.
تمكين ميزة صورة داخل صورة من خلال لوحة المفاتيح في أجهزة Mac
- يمكن للمستخدمين تمكين الميزة من خلال النقر إلى اليمين مرتين في محتوى الفيديو قيد التشغيل، حيث تعمل النقرة الأولى على إظهار القائمة التي تتيح للمستخدم نسخ الرابط الخاص بالفيديو، أو تنفيذ بعض المهام الأخرى الخاصة بتطبيق اليوتيوب، كما يمكن للنقرة الثانية أن تعرض قائمة أخرى للمهام التقليدية.
- لبدء تمكين الميزة يمكن للمستخدمين النقر على إختيار “Enter Picture in Picture”، الذي سيدعم تقليص محتوى الفيديو لحجم أصغر.
- عند فتح تبويب جديد في المتصفح أو أكثر من تبويب، يستمر محتوى الفيديو قيد التشغيل مع إنتقال المستخدم من تبويب إلى أخر ومن موقع إلى أخر.
- يمكن للمستخدم التحكم في الفيديو من خلال تمرير المؤشر على الصورة المصغرة للفيديو، والذي يتيح للمستخدم إيقاف العرض بشكل مؤقت، أو إعادة تشغيل محتوى الفيديو من جديد، أو الخروج من وضع صورة داخل صورة، وأيضاً إغلاق نافذة الفيديو بشكل نهائي.
- يمكن أيضاً تحريك نافذة الفيديو في الشاشة عبر الضغط على لوحة اللمس وتحريك الفيديو حول الشاشة في نفس الوقت، أو إستخدام الفارة وزر Command في نفس الوقت.
يمكن أيضاً للمستخدمين تمكين نمط صورة داخل صورة أثناء تشغيل محتوى الفيديو عبر النقر إلى اليمين على رمز مستوى الصوتيات، حيث تحتوي القائمة التي ستظهر على إختيار “Enter Picture in Picture”، أيضاً يمكن تطبيق ميزة صورة داخل صورة من خلال شريط اللمس في بعض الأجهزة، من خلال رمز مخصص للميزة بعنوان” PiP”.
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