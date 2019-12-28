تكنولوجيا: براءة إختراع من شركة Vivo لهاتف مميز بكاميرة رباعية بتصميم ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة Vivo براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف الذكية في مكتب حقوق الملكية الفكرية الصيني، حيث يتميز تصميم الهاتف بكاميرة رباعية في ثقب الشاشة.

تحرض الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تطوير التصميم المبتكر في الجيل القادم من الهواتف الذكية، ولقد ظهرت رؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية من خلال براءة إختراع جديدة لشركة Vivo.

جاءت إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية بتصميم متنوع للكاميرة الأمامية بين كاميرة في وحدة منبثقة، وأخرى في نتوء علوي، وتصميم أخر لكاميرة أمامية في ثقب الشاشة والتي قدمت بتصميم مزدوج في بعض إصدارات هذا العام.

وتنتقل Vivo إلى مستوى جديد في تصميم الكاميرة في ثقب الشاشة، حيث تكشف براءة الإختراع عن هاتف مميز بكاميرة رباعية في ثقب الشاشة، حيث تضم الجهة اليمنى اثنان من الكاميرات، بينما تضم الجهة اليسرى اثنان من المستشعرات أيضاً.

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كما تكشف ملفات براءة الإختراع عن تصميم أخر في ثقب الشاشة، حيث يظهر ثقب لكاميرة في كل زاوية من الشاشة، ويأتي التصميم الثالث بكاميرة مزدوجة بثقوب أصغر حجماً في الزاوية اليسرى، وأخرى في الزاوية اليمنى.

وتؤكد مخططات براءة الإختراع على أن Vivo في طريقها لتطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية يتميز بثقوب لأربع كاميرات في الشاشة، إلا أن التسريبات لم توضح التصميم الذي سينتقل إلى مرحلة التنفيذ لاحقاً.

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