جوجل تختبر ميزة فقاعات المحادثات في تطبيق Google Messages على منصة Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بتقديم واجهة جديدة لبرمجة التطبيقات تُدعى ” Bubbles ” والتي من شأنها أن تسهل على مطوري التطبيقات عرض المزيد من الإشعارات المرئية مباشرة أعلى شاشة المستخدم، تمامًا مثل ميزة ” Chat Heads ” في تطبيق Facebook Messenger.

تمكن المطورين في منتدى المطورين XDA Developers من تفعيل ميزة ” Bubbles | الفقاعات ” في تطبيق Google Messages وقاموا بنشر بعض الصور لهذه الميزة وهي قيد العمل. بصراحة، ليس هناك جديد، فهذه الميزة تعمل على نحو مماثل لميزة Chat Heads في تطبيق Facebook Messenger حيث تتلقى إشعارًا مرئيًا في أعلى الشاشة عندما تتلقى رسالة جديدة، لذلك لا يتعين عليك ترك التطبيق الذي تستخدمه.

يمكنك سحب الفقاعة ووضعها في أجزاء أخرى من الشاشة، أو يمكنك سحبها إلى الأسفل لإغلاقها كليًا، تمامًا مثل Chat Heads في تطبيق Facebook Messenger. بإعتباري شخصًا لا تعجبه Chat Heads في Facebook Messenger، فأنا سعيد لأنه سيكون هناك خيار لتعطيل هذه الميزة.