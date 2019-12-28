المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 5G تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Realme في الأونة الأخيرة على التشويق بقوة لهاتفها القادم Realme X50 5G. في الواقع، لقد قامت في الأونة الأخيرة فقط بنشر مجموعة من الصور والملصقات التي تستعرض لنا التصميم العام للهاتف، وأكدت لنا أنه سيضم المعالج Snapdragon 765G الأحدث من شركة كوالكوم، وكاميرتين في الثقب الموجود في الشاشة، فضلا عن بطارية تستطيع الصمود ليومين قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. وعلى الأرجح، ستواصل شركة Realme التشويق لهذا الهاتف حتى تقوم بالإعلان عنه رسميًا يوم 7 يناير.

وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب يستعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 5G، وتشمل هذه المواصفات شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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تسريب اليوم يكشف لنا كذلك أن الهاتف Realme X50 5G القادم سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

الهاتف Realme X50 5G سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 على الأرجح. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن بعض المصادر ذكرت أن نسخة 6GB/128GB من الهاتف Realme X50 5G ستُكلف ما يعادل 315$، بينما ستكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 360$، ونسخة 8GB/256GB ما يُعادل 400 دولار أمريكي.