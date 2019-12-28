أولى الصور الحاسوبية للوحيات iPad Pro 2020 تستعرض لنا ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - إليكم شيء لم نكن نتوقع أن نتطلع عليه في هذا الوقت المبكر. في الواقع، نحن هنا اليوم مع صور حاسوبية جديدة من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تم إنشاؤها بالتعاون مع iGeeksBlog تستعرض لنا الجهازين اللوحيين iPad Pro 11 2020 و iPad Pro 12.9 2020، وهما الجهازين اللذان من المرجح أن يصلا في شهر مارس المقبل.

تكشف الصور عن تصميم مماثل تقريبًا للجهازين iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9 الحاليين، فقط بدلاً من الكاميرا الخلفية الوحيدة في الطرازات الحالية، فقد تم إستخدام ثلاث كاميرات في الواجهات الخلفية لطرازات 2020 مع تصميم مماثل لتصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية في الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. تقول الشائعات أن لوحيات iPad Pro الجديدة ستأتي مع الكاميرا الثلاثية الأبعاد، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك في الواجهة الأمامية.





ووفقا لـ OnLeaks، فإن أبعاد iPad Pro 11 2020 ستبلغ 248 × 178.6 × 5.9 ملمتر على غرار الطراز الحالي. ومع ذلك، يبقى الشيء المثير للإهتمام هو الإطار الزمني المقترح في التسريب. عادة ما تصدر شركة آبل لوحيات iPad العادية في شهر مارس، ولكنها قامت بالفعل بإصدار خليفة iPad 10.2 جنبا إلى جنب مع هواتف iPhone 11 Series في شهر سبتمبر.

عمومًا، كل ما قيل حتى الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، وبالتالي فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل بأقل قدر من الحماسة.