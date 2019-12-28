- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كريستينا كوتش تسجل أطول رحلة فضاء لامرأة خارج الأرض وتستمر حتى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه خلال إقامتها على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، أكملت كوتش أربعة رحلات سير في الفضاء، وتصدرت عناوين الصحف مع زميلتها في العمل وصديقتها المقربة "جيسيكا مائير" من خلال مشاركتها في أول رحلة فضائية للسيدات فقط في 12 أكتوبر الماضى.
الرائدة كريستينا كوتش
على الرغم أن 15 امرأة قمن بالسيرفي الفضاء، إلا أنه في كل مرة كان يرافقهن زملائهن الرجال، ولكن في مهمة استغرقت أكثر من سبع ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، أكملت النساء بنجاح هدفهن المتمثل في إصلاح وحدة تحكم معطلة مكملة لشبكتها الشمسية.
وقالت كوتش في مؤتمر صحفي لوكالة ناسا في هيوستن في أكتوبر "هناك الكثير من الناس الذين يستمدون الدافع من قصص ملهمة من أشخاص يشبهونها، واعتقد أن هذا جانب مهم من القصة ويجب سرده".
كريستينا كوتش مع جيسيكا مائير
وحصلت كوتش على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، كما شارت في جولات بحثية متعددة في أنتاركتيكا وجرينلاند، وساعدت في تصميم أدوات في مركز جودارد لرحلات الفضاء من أجل مركبات علمية تابعة لناسا في مدار حول الأرض والمشترى.
وعن اللقب الجديد، قالت كوتش، "أنت تعرف.. ليس عدد الأيام التي تقضيها هنا هى الأهم، ولكن ما تفعله مع كل يوم من تلك الأيام، وهذا يذكرني لتقديم أفضل ما لدي كل يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كريستينا كوتش تسجل أطول رحلة فضاء لامرأة خارج الأرض وتستمر حتى فبراير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.