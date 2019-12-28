تكنولوجيا: ابل تقدم تصميم كاميرة iPhone 11 Pro في جهاز iPad Pro 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لجهاز ابل اللوحي iPad Pro للعام 2020، الذي يتبنى تصميم الكاميرة الثلاثية لهاتف iPhone 11 Pro.

بدأت التسريبات المصورة تضع تصور للتصميم المتوقع للجيل القادم من أجهزة iPad Pro للعام 2020، حيث تشير التوقعات إلى أن ابل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرة ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، وبعد بؤري يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.

جاءت التسريبات الأولى حول خطط ابل لدعم أجهزة الآيباد برو القادمة بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية خلال شهر أغسطس من عام 2019، واليوم تأتي أول الصور عبر @OnLeaks لتقدم نظرة واضحة للتصميم المتوقع للجيل القادم من الأجهزة.

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ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد بالتعاون بين iGeeksBlog و@OnLeaks، حيث توضح الصور تصميم بترتيب مثلث الشكل لإعدادات الكاميرة مع فلاش LED في الجزء العلوي من الإعدادات إلى اليمين، كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية ميكروفون إلى في الأسفل.

أيضاً تشير الصور ثلاثية الأبعاد إلى أن الجيل القادم من أجهزة iPad Pro سيتميز بحجم 11 إنش و12.9 إنش، كما تتميز الأجهزة بالإطار النحيف، والموصل الذكي للوحة مفاتيح خارجية، مع تصميم دائري للزوايا التي تميزت بها إصدارات 2018 من أجهزة الآيباد.

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