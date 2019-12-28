Huawei ستقوم بشحن 100 مليون هاتف 5G في الصين خلال العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب نهاية العام الجاري، تنصب كل العيون على العام 2020 والذي يوصف بأنه عام تبني تكنولوجيا 5G بشكل شامل. من المتوقع أن تُصبح الصين أكبر سوق لشبكات الجيل الخامس 5G، ووفقا لتقرير جديد، فمن المحتمل أن تقوم شركة Huawei وحدها بشحن ما يصل إلى 100 مليون هاتف 5G في سوقها المحلي.

كشف السيد Shoichi Tosaka، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية Taiyo Yuden Co المتخصصة في تصنيع المكثفات الكهربائية للهواتف الذكية أن شركته تلقت طلبات محطات 5G السنوية وتتوقع طلبات لمكونات هواتف 5G في الأسابيع المقبلة أيضًا.

يُعتقد أن Huawei و ZTE هما العميلان الرائدان لمكثفات 5G ويتوقع Shoichi Tosaka أن تقوم شركة Huawei وحدها بشحن 100 مليون هاتف 5G في العام المقبل. ونظرًا إلى أن Taiyo Yuden Co تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمكثفات على مستوى العالم، فمن الواضح تمامًا أن لديها بيانات جيدة جدًا لتبني عليها تنبؤاتها.

قامت شركة Huawei بتوسيع محفظة هواتف 5G الخاصة بها مؤخرًا ومن المتوقع أن تقدم المزيد من هواتف 5G المنخفضة التكلفة في محاولة لجذب المزيد من المشترين. فقط الوقت هو الذي سيحدد ما إذا كانت شركة Huawei ستكون قادرة بالفعل على شحن 100 مليون هاتف 5G أم لا.