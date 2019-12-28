شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أضواء غامضة بسماء إيطاليا تثير قلق السكان والسبب إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساور الشك كثيرون حول العالم بوجود كائنات فضائية تحيط بكوكبنا، والتى قد تضع أقدامها فى أى لحظة على كوكب الأرض فى مشاهد مخيفة يتخيلها الناس كما جسدتها مرارًا أفلام هوليوود، وفى هذا الصدد، فى أيام عيد الميلاد الحالية ومع غروب الشمس، لاحظ سكان شمال إيطاليا أضواء غامضة تبرق فى السماء، وكانت الأضواء متراصة بشكل شديد الدقة ما أثار قلق البعض خصوصاً هؤلاء الذين يؤمنون بوجود كائنات فضائية فى الفضاء الخارجى.

وحسب ما نشرته صحيفة "Il Fatto Quotidiano" الإيطالية، فقد رصد هواة الفلك صفًا من الأضواء الغريبة فى شمال إيطاليا، وقد أثارت الأضواء التى بدت وكأنها نقاط مضية متراصة بدقة مذهلة تساؤلات الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، التى بدأ سكان المنطقة نقل مشاهداتهم للنقاط المضيئة عبرها، معتقدين أن مصدرها يحيط به الغموض، فيما ربط البعض بين تلك الأضواء وبين كائنات فضائية ربما تكون فى مرحلة اختبار للأرض، أو الطائرات العسكرية إلى الأجسام الغريبة، وحتى الزلاجة مع رنة سانتا كلوز.



تقرير الصحيفة الإيطالية عن الأضواء الغريبة فى السماء

وقال أحد سكان المنطقة الإيطالية، على "تويتر" – حسب ما نشرته وسائل إعلام ألمانية - "أرى مجموعة من الأضواء فى السماء مثيرة جدًا ومثيرة للقلق.. ما الذى يحدث؟"، وقال آخر: "رأيت للتو فوق سماء ليجوريا صفًا من الأضواء فى السماء، تتحرك ببطء، وسطوع مشابه للنجوم (بالعين المجردة)".

لكن فى الحقيقة أن الأمر كان بعيدًا كل البعد عن جميع هذه التكهنات حول مصدر الضوء، فهذه الأضواء كانت هى المجموعة الثانية من الأقمار الاصطناعية ضمن مشروع الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، والمسمى "ستارلينك" الذى يهدف إلى توصيل الإنترنت إلى كافة بقاع كوكب الأرض.



تحليل سبب الأضواء المثيرة للقلق فى سماء إيطاليا

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"ستارلينك"، هى الأقمار الاصطناعية التى بدأ إطلاقها منذ نوفمبر الماضى لتستقر فى مدار خاص حول كوكب الأرض، وقد شكلت سلسلة مضيئة حول الأرض، وهى التى أطلقت تلك الأضواء التى أقلقت سكان شمال إيطاليا، بحسب ما نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن خبراء من المرصد الفلكى الإيطالى، والذين قالوا إن السكان يمكنهم الآن النوم بأمان دون أدنى قلق من أى غزو فضائى محتمل.

ويعتمد مشروع إيلون ماسك على إطلاق آلاف الأقمار الصناعية (نحو 30 ألف قمر صغير) التى تخدم الاتصالات السلكية واللاسلكية وتتمركز فى مدار فضائى منخفض قريب من سماء الكوكب، ولن تبدأ الاتصالات بين الأقمار وبعضها وبين الأرض بشكل كامل قبل اكتمال إنشاء حلقة الأقمار الاصطناعية حول الكوكب بشكل كامل وعندها ستحصل شركة سبيس إكس على الضوء الأخضر لبدء العمل.

وبالتالى، فقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يكتمل إطلاق جميع الأقمار الصناعية فى مدار الأرض، ويشار إلى أنه من بين 12 ألف قمر يعتزم إطلاقها فى المرحلة الأولى من المشروع، تم وضع 60 منها فقط حتى الآن فى مدارها.



إطلاق أقمار صناعية



أضواء غريبة فى السماء تثير قلق سكان إيطاليا