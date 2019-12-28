شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بموجة حارة جديدة تضرب أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت تقارير الأرصاد في أستراليا أن تضرب موجة حرارة شديدة جديدة البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع مما يثير المخاوف أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة إلى تهيئة الفرصة لحرائق الغابات المدمرة التى خرجت منذ أسابيع عن نطاق السيطرة، وقامت السلطات فى بعض مناطق ولاية جنوب استراليا برفع درجة التحذير من خطر الحرائق إلى مستوى "شديد"، ونصحت السكان بإخلاء منازلهم مبكرا، فيما يعد الخيارالأكثر أمانا لنجاتهم من الخطر.

وذكرمكتب الأرصاد الاسترالى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية فى اديليد عاصمة الولاية اليوم السبت وغدا الأحد وربما تصل إلى 40 درجة مئوية يوم الاثنين القادم، أما مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا فيمكن أن تشهد تسجيل 41 درجة مئوية فى ذروة الموجة الحارة الجديدة.

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يذكر أن حرائق الغابات تجتاح مناطق من أستراليا منذ نحو شهرين، وأودت بحياة تسعة اشخاص على الاقل، كما قضت على آلاف الهكتارات من الأراضى ودمرت أكثرمن 800 منزل تماما، بخلاف الممتلكات التى لحقت بها اضرار مادية ونفوق العديد من الحيوانات.

على الجانب الأخر، من المتوقع أن تختتم ألاسكا عام 2019 بارتفاع قياسى فى متوسط درجات الحرارة، بعد عام من تطرف فى الأحوال المناخية، بين صيف شديد الحرارة، وانتشار حرائق الغابات، إلى تلاشى الجليد البحرى وأمطار شتوية، بينما كانت الثلوج الكثيفة هى المعتادة ذات يوم فى هذا الموقع على الكرة الأرضية، حيث عانت الحياة البرية أيضًا من حالة فوضى مناخية بالولاية الأمريكية.

وشهدت المنطقة نفوق جماعى للطيور البحرية، وكافحت الثدييات البحرية للتصدى لتأثير الاضطرابات البيئية، فيما يقول الباحثون إن هذا الاضطراب هو جزء من نمط ارتفاع الحرارة السريع الذى تشهده ألاسكا، وهى من بين الأكثر تأثرًا بتغير المناخ بسبب قربها من القطب الشمالى، بضعف معدل الكوكب ككل.