شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق أمازون أليكسا يتصدر قائمة التطبيقات المجانية بمتجر أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير تقرير جديد إلى أن العديد من الأشخاص اهتموا بامتلاك أجهزة أمازون Echo فى عطلة عيد الميلاد، حيث إن تطبيق أليكسا تصدر المرتبة الأولى فى قائمة التطبيقات المجانبية بمتجر أبل، وتليها يوتيوب وسناب شات، وقد أصدرت أبل تقريرها الأسبوعي الخاص بالتطبيقات الأكثر شعبية في متجرها، ولكن بعد يوم واحد فقط من عيد الميلاد، والذي يشير إلى أن المستهلكين قد تلقوا بعض أجهزة أمازون Echo كهدية لعيد الميلاد ويحتاجون إلى التطبيق لإعداد الجهاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، احتل Fitbit المرتبة السابعة، لكنه كان ثاني أكثر تطبيقات الأجهزة شعبية، ويقترن جهاز Fitbit بتطبيق الهاتف الذكي، مما يتيح للمستخدمين تتبع ومراقبة صحتهم.

كما جاء فى قائمة أفضل 10، تطبيقSpotify فى المركز الثامن، وجوجل هوم فى المركز التاسع، فيما حصل تطبيق نتفليكس على مكان فى نهاية القائمة بوجود فى المركز العاشر.



قائمة التطبيقات على متجر أبل

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ولم يكن تطبيق فيس بوك ضمن القائمة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء فى المركز الثالث عشر، ومع ذلك، يبدو أن التطبيقات الاجتماعية الأخرى ترتفع، فإن سناب شات فى المركز الثالث، واحتلت TikTok المرتبة الخامسة وجاء انستجرام في المركز السادس.

ولا يزال TikTok شائعًا على الرغم من الخلافات المحيطة بالتطبيق، وتم تغريم تطبيق مشاركة الفيديو المثير للجدل 5.7 مليون دولار في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام لقيامه بجمع بيانات غير قانونية عن الأطفال، وتم حظره في الهند وسط مخاوف من أن يتم استخدامه لنشر مواد إباحية.

كما أن التطبيق متهم بجمع بيانات المستخدم الخاصة سرا في الولايات المتحدة ونقلها إلى الصين في دعوى قضائية جديدة، وكل ذلك ومازال التطبيق ينتشر بسرعة كبيرة ويلاقى شعبية زيادة يوما عن الآخر.