شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يقدم ميزة "تدمير الرسائل" ذاتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن الإصدار التجريبى الحديث لبرنامج "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامى التشغيل أندرويد و iOS، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة. Advertisements ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية قوله إن الخاصية الجديدة، تتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبى. وتمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.

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