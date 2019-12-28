شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سياسة جديدة من يوتيوب لحذف الجزء المخالف فقط من المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت يوتيوب تطبيق سياسة جديدة تجاه أصحاب القنوات، وذلك من أجل تسهيل التعامل مع شكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إذ يتم إزالتها من الفيديوهات مباشرة من المحرر عبر خيار Assisted Trim، خاصة وأن مدراء قنوات يوتيوب يعانون من الخلافات المستمرة مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية، سواء من حيث الفيديو أو الموسيقى المستخدمة في فيديوهاتهم، فيما كان يوتيوب قد بدأ بالفعل تطبيق سياسته الجديدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، بدأ التطبيق تنفيذ هذه السياسة على الشركات صاحبة حقوق الملكية الموسيقية، لتطالبهم بتحديد المكان الدقيق في الفيديو الذي يحوي محتوى حقوق الملكية لإزالته وحده، حيث يتيح "استديو يوتيوب" تصفح الفيديوهات لمعرفة أي منها ينتهك حقوق الملكية الفكرية بالتالي حجبها أو إلغاء تحقيق الأرباح منها.

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ويرغب يوتيوب أن يكون هذا الأمر شفافا أمام الجميع، سواء أصحاب القنوات أو أصحاب الحقوق، فيما سيقدم يوتيوب المزيد من التحديثات السنة القادمة بشأن حقوق الملكية الفكرية والتعامل مع خلافاتها، خاصة من ناحية تسهيل العمل.

على الجانب الأخر، يعمل يوتيوب حاليا على إجراء فحص فردى لكل فيديو على يوتيوب Kids المخصص للأطفال، وبحسب ما ورد قام يوتيوب بتجميع فريق من 40 موظفًا، وأطلق عليه الاسم الرمزى Crosswalk، وكان أحد الاقتراحات هو عرض كل مقطع فيديو يستهدف الأطفال دون سن الثامنة لضمان عدم وصول أى محتوى غير لائق، فعلى سبيل المثال تم العثور على مقاطع فيديو مزعجة مع حالات انتحار وعنف فى العام الماضى، وغالبًا ما تستخدم إصدارات لشخصيات كرتونية محبوبة مثل ميكى ماوس وPeppa Pig.

ولاقى هذا الاقتراح استحسان الجميع لدرجة صياغته ببيان صحفى استعداد للإعلان رسميا عنه، لكن فى اللحظة الأخيرة، تخلت سوزان ووجيكى، الرئيس التنفيذى، عن الخطة، وفقًا لمصادر بلومبرج، ومن الواضح أن هذا الاعتدال سيجعل الموقع يشبه إلى حد كبير شركة إعلامية، وهذا بدوره قد يفتح المجال أمام نفس النوع من المساءلة التى يواجهها ناشرو الأخبار بشأن حقوق النشر والتهديدات وخطاب الكراهية وغير ذلك.