بتقنيات متطورة و24 ساعة بدون شحن.. حاسب Galaxy Book S جديد من سامسونج

كشفت سامسونج مؤخراً عن حاسب Galaxy Book S، والذي يعد أحد أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق الذي يرضي الكثير من أذواق المستخدمين.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" أن أبرز ما يميز هذا الحاسب الجديد هو بطارية الليثيوم المتطورة التي زودته بها سامسونج، والتي تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة، وبالإضافة إلى المنافذ التي زوّد بها لاستيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات الخلوية.

وتم تدعيم الحاسب بهيكل أنيق من الألومينيوم بسُمك 6.2 ملم فقط، ليكون أنحف من الكثير من الهواتف الذكية الجديدة، فضلاً عن وزن الهيكل الذي يبلغ 0.96 كلج فقط، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.

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كما يعمل الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 جيجاهيرتز، مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 265 و512 جيجابايت، يمكن زيادة سعته حتى 1 تيرابايت.