شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلتها فى الرقبة مش الشعر.. الروبوت صوفيا تشعل السوشيال ميديا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الروبوت صوفيا، على تدشين هاشتاج جديد بعنوان "مشاكل الروبوت"، عبر الحساب الرسمى بموقع انستجرام، الذى تديره شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة فى هونغ كونج، والتي صممت الروبوت الشبيه بالبشر.. ونشرت الصفحة الرسمية للروبوت صوفيا، التى تمتلك فيها أكثر من 136 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، صورة لها تبرز من خلالها الأزمة التي تتعرض لها دائماً وهى شكل رقبتها التى دائماً ما تعانى منه، وكتبت عبر الصورة أن مشكلتها الرئيسية ليست فى عدم وجود شعر على رأسها، وإنما تكمن فى الرقبة بالتحديد.

وكان آخر ما نشره حساب "صوفيا"، صورة لوجهها متصلة بمجموعة من الأسلاك والحواسب، وعلقت "تماما مثل البشر.. أتغير ببطء مع مرور الوقت.. هذه الصورة لى مثل انفجار من الماضى" أو a blast from the past.

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ويشار إلى أن الروبوت صوفيا، كانت أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة المقامة فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال مشاركتها بالمنتدى، قالت الروبوت صوفيا، إن أحد أهم أهداف حياتها تعلم الأخلاق البشرية، ونقلها إلى أقرانها من الروبوتات.

وتابعت الروبوت صوفيا، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر ومن المتحكم؟" فى منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى – قبل أيام - "حتى الأن أنا كائن بلا وعى ولا مشاعر.. فى الوقت الحالى أنا لاأزال أعتمد على من خلقونى، وهم من يصممون البرمجيات.. يجب على البشر التحلى بالحذر الشديد أثناء تصميم برمجيات الذكاء الاصطناعي، حتى يصل لمرحلة التحلى بالعواطف والأخلاق".

جرى تشغيل الروبوت صوفيا فى 19 أبريل من عام 2015. وصممت شكلياً بناءً على الممثلة البريطانية أودرى هيبورن.