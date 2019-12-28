شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مصرع أول مسئول مالى في شركة أمازون كان بواسطة سيارة شحن تابعة للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت جوي كوفي المدير المالي السابق لشركة أمازون مصرعها بعدما صدمتها شاحنة كانت تنقل منتجات أمازون، ورغم أن موت "كوفي" في التصادم قد وقع فى 2013 كان معروفا، لكن معلومة أن التصادم نتج خلال تسليم شحنة تابعة لشركة أمازون تم الكشف عنها حديثا، فوفقًا لتقرير صادر عن BuzzFeed News وProPublica News، كانت "كوفي" تستمتع بركوب الدراجات في فترة بعد الظهر في كاليفورنيا عندما انحرفت سيارة توصيل تابعة لأمازون، لتصطدم بمسارها مباشرة.

وقال سائق الشاحنة : "سمعت صراخًا ، تلاه مباشرة حادث تصادم"، ونقل التقرير عن بيان أمازون "إحصائيا على هذا النطاق ، فقد وقعت حوادث مرورية وستحدث مرة أخرى ، لكن هذه استثناءات ، ولن نشعر بالرضا حتى نحقق مستوي حوادث صفر خلال عمليات التسليم لدينا"، ووفقًا للتقرير ، قدمت أمازون بيانًا وصفته بالتحقيق بأنه "محاولة أخرى من جانب ProPublica و BuzzFeed لدفع رواية مسبقة غير صحيحة، حيث قالت الشركة :"ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا من السلامة." ، وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها BuzzFeed News و ProPublica News هذا العام أن السائقين الذين يقدمون شحنات أمازون قد شاركوا في أكثر من 60 حادثًا أدى إلى إصابات خطيرة ، بما في ذلك 10 حالات وفاة.

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يذكر أن شركة أمازون كشفت مؤخرا أنها تمكنت من شحن 3.5 مليار منتج لعملاء على مستوى العالم هذا العام من خلال شبكتها للتوصيل الداخلي، إذ تعتبر أمازون، بفضل شبكتها المتنامية من طائرات التسليم والشاحنات الصغيرة، بمثابة تهديد محتمل طويل الأجل لشركات التوصيل على غرار FedEx Corp وUnited Parcel Service Inc.

وكانت شركة FedEx قد أنهت هذا الصيف علاقتها مع أكبر تاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، فيما تواصل UPS تقديم ملايين الشحنات إلى Amazon، والتي قالت إنها تتولى الآن تسليم حوالي نصف شحناتها حول العالم.