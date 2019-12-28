شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 11 يتيح للمستخدمين تسجيل الفيديوهات بمساحة أكثر من 4 جيجا بايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن نظام التشغيل أندرويد 11 سيتيح للمستخدمين تسجيل الفيديوهات بمساحة أكثر من 4 جيجا بايت، حيث إنه من المعروف أن هواتف أندرويد لا يمكنها تسجيل فيديوهات يزيد حجمها عن 4 جيجا بايت، وهو الأمر الذي يعتبر موضع ترحيب من قبل المستخدمين حول العالم، خاصة وأنه يزداد الحد بشكل مزعج مع مرور الوقت، لأن الهواتف الذكية التي يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 إطار في الثانية في كل مكان، وهو ما يعني ملفات ذات حجم كبير.

وبحسب موقع GSM الهندى، فإن الفيديوهات الملتقطة بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية تشغل مساحة كبيرة، ومع ظهور تقنية فيديوهات 8K، فإن حجم الفيديو الذي يتم التقاطه في الدقيقة الواحدة سوف يزداد، وهو ما يعني أن المستخدم سيقوم بتسجيل فيديوهات كبيرة الحجم في مدة قصيرة جدًا.

ومع هذه التقنية الجديدة من المنتظر آلاف يتوقف تسجيل الفيديو بعد أن يصل الملف الحالي الجاري إنشاؤه إلى 4 جيجابايت، وسيحتفظ تطبيق الكاميرا بتسجيل الملفات اللاحقة، مع ملاحظة أن تقييد 4GB تم تطبيق في العام 2014، عندما كان عالم الأجهزة الذكية مختلف كثيرًا من حيث قدرات المكونات الداخلية للهواتف.

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ويقول التقرير إن شركة جوجل ستسمح لأندرويد بإنشاء ملفات بحجم أكبر من 4 جيجابايت في الإصدار الرئيسي التالي من نظام التشغيل، هذا هو نظام Android 11، وإذا احتفظت الشركة بإطارها الزمنى السابق، فيجب أن تكون النسخة التجريبية الأولى في وقت ما في شهر مارس.

يذكر أنه في وقت سابق زادت شركة جوجل من قيمة المكافآت التى تدفعها للخبراء الأمنيين الذين يعثرون على ثغرات أمنية فى أندرويد إلى خمسة أضعاف لتصل إلى مليون دولار للثغرة الواحدة.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فإن الشركة تعطى مكافأة إضافية 50% للثغرات التى يتم العثور عليها فى نسخة المطورين من أندرويد أى تصبح المكافأة حتى 1.5 مليون دولار للثغرة، كما تدفع جوجل مكافأة المليون دولار لمن يتمكن من اختراق شريحة Titan M التى تقوم بحماية محمل الإقلاع وشاشة القفل والتعاملات المالية مع التطبيقات الخارجية، حيث إن هذه الشريحة موجودة فى هواتف بكسل الجديدة.