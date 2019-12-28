كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الإصدارالوشيك لـ “Galaxy Tab S6” سيدعم تقنية 5G !

متابعة-سنيار: يبدو أن شركة سامسونج تطور أول جهاز لوحي يدعم تقنية 5G في العالم.

طبقا لـ SamMobile، سيخضع جهاز Galaxy Tab S6 لبعض التعديلات من أجل توفير التوافق مع شبكات الجيل التالي اللاسلكية.

وبدلاً من الحصول على معلومات من الداخل، نشرت Samsung بطريق الخطأ قائمة “Galaxy Tab S6 5G” على موقعها على الويب.

عُرِّف جهاز Galaxy Tab S6 5G المعروف باسم الطراز SM-T866 على موقع الويب الخاص بشركة Samsung مع علامة “قريباً”، ويظهر إلى جانب Galaxy Tab S6 العادي من Samsung و Galaxy Tab S5e و Galaxy Tab A و Galaxy Tab A مع S Pen.

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مواصفات هذا النموذج غير واضحة، ولكن يجب أن يتماشى التصميم بالكامل مع ما يقدمه Galaxy Tab S6 الحالي، الذي يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 10.5 بوصة (2560 × 1600)، و Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت و 256 جيجابايت، وبطارية 7040 مللي أمبير في الساعة، و Android 9.0 Pie مع Samsung UI One.

ومن المتوقع أن يتم إجراء تغييرات صغيرة إلى حد ما لأن Snapdragon 855 من Qualcomm تدعم اتصال 5G.

سيكون عام 2020 بالتأكيد عام 5G لجميع مصنعي الهواتف الذكية ومقدمي خدمات الهاتف المحمول. وتخطط سامسونج لتعزيز موقعها كرائد في سوق الأجهزة المحمولة للعام المقبل فمن المنطقي أن العملاقة الكورية ، ستقدم 5G على معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القادمة. و كما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام أن يكون سامسونج جلاكسي S11 و A51 متوافقين مع شبكة الجيل الخامس. كشفت العلامة التجارية للتو أن هذه التقنية ستكون موجودة على جهاز جلاكسي تاب S6 اللوحي التالي.