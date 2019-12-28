شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. العثور على أشهر نيازك المريخ على الأرض فى أنتاركتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في 27 ديسمبر من عام 1984، تم العثور على واحد من أشهر نيازك المريخ في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، المعروف باسم ألان هيلز 84001 لأنه تم العثور عليه في تلال ألان، وهي مجموعة من التلال في القارة القطبية الجنوبية، حيث تم العثور عليه من جانب فريق أمريكي من صائدى النيازك بقيادة ديفيد مكاي، التابعين لبرنامج مؤسسة العلوم الوطنية يسمى ANSMET، حيث يمثل هذا البرنامج فريق البحث بالقطب الجنوبي عن النيازك.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يزن هذه الصخرة الفضائية ما يزيد قليلاً عن 4 رطل، ويعد أحد أقدم النيازك المريخية الموجودة على الأرض، حيث يقدر العلماء أنها تبلورت من الصخور المنصهرة منذ أكثر من 4 مليارات سنة، عندما كان لا يزال لدى المريخ ماء سائل على سطحه.

كما كان هذا النيزك مصدر جدل حول البحث عن الحياة على سطح المريخ الذي لا يزال حتى يومنا هذا، وقرر العلماء أن النيزك ربما جاء من منطقة تسمى Valles Marineris من كوكب المريخ.

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وعمل العلماء محاولاتهم لتتأكد من أصل النيزك، حيث قارنوا بيانات المركبة الفضائية حول التركيب الكيميائي للمريخ بالتركيب الكيميائي للنيازك.

ويعتقد العلماء أنه تم إخراج النيزك في الفضاء عندما اصطدم المريخ من جانب نيزك منذ حوالي 17 مليون سنة، وخرج هذا النيزك باتجاه كوكبنا حيث ضرب الأرض منذ حوالي 13000 سنة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة حول هذا الحجر النيزكي هو الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام في عام 1996، عندما ادعت مجموعة من العلماء أنها قد وجدت أدلة على وجود أحافير مجهرية بكتيرية مريخية في الحجر النيزكي، ولأنها زادت بشكل ضخم وأصبحت حالة من الجدل بين أواسط العلماء، تدخلت الرئاسة فى ذلك، وألقى الرئيس الاميركي بيل كلينتون خطابا حول هذا الاكتشاف المحتمل، ولكن فى النهاية لم يتم إثبات شىء حول هذا الأمر.