تحديثٌ من “واتساب” يحمل مفاجآتٍ مذهلة.. رسائل التدمير الذاتي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب” بصدد طرح تحديث جديد سيحمل مفاجآت مذهلة، أبرزها الرسائل منتهية الصلاحية.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن “واتسآب” قررت أن تضيف فكرة “رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية” في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها.

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وأشارت التقارير إلى أنّ تلك الميزة ستكون متاحة حاليًا في نسخة “البيتا” التجريبية على “واتسآب” عبر نظام تشغيل “أندرويد”.

ويسمح تحديث “واتسآب” الجديد إضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

وتهدف تلك الميزة عبر “واتسآب” منع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي.

كما أنها تسمح أيضا باختفاء رسائل حساسة لا يرغب المستخدم في بقائها متاحة لفترة أطول تسمح لأي غرباء أو متطفلين بالإطلاع عليها.