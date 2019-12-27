سامسونج ستكشف عن الإنسان الإصطناعي ” Neon ” في معرض CES 2020

فاطمة أيت طالب - دبي -

أعلنت شركة سامسونج عن مساعدها الرقمي Bixby والذي يستند على الذكاء الإصطناعي في شهر مارس من العام 2017. لقد تم تضمين هذا المساعد الرقمي لأول مرة في تشكيلة Galaxy S8 Series، ولكنه وصل بعد ذلك إلى قائمة طويلة من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.

بعد مرور أكثر من عامين، تعتزم الشركة الكورية الجنوبية الكشف عن منتجها الجديد الذي يستند على الذكاء الإصطناعي، والذي يحمل إسم Neon، وذلك في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في شهر يناير المقبل.

تم تطوير Neon من قبل Samsung Technology و Advanced Research Lab مع شغل السيد Pranav Mistry لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي للوحدة المسؤولة عن عملية التطوير. إشتهر السيد Pranav Mistry بعمله على SixthSense و Galaxy Gear، وقد سبق له أن شغل منصب نائب الرئيس العالمي في شركة سامسونج.

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التفاصيل حول Neon نادرة في الوقت الراهن وبما أن الكثيرين إعتقدوا بأنه مجرد نسخة متقدمة من Bixby، فقد إضطرت الشركة لتوضح أن ” Neon لا يتمحور حول Bixby “. في الواقع، يبدو أن Neon عبارة عن إنسان رقمي مدعوم بالذكاء الإصطناعي ويحاكي عواطف وذكاء البشر الحقيقيين، على الأقل وفقا للإعلانات التشويقية الرسمية التي تم نشرها حتى الآن.

في هذه المرحلة، من الصعب تحديد ماهية Neon بالضبط، ولكن سامسونج نشرت بعض الصور على تويتر مع سؤال يقول ” هل قابلت إنسان إصطناعي؟ ” بخمس لغات مختلفة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، وهذا ما يلمح على الأرجح إلى أن Neon سيكون قادرًا على التفاعل مع المستخدمين بلغات متعددة.

على أي حال، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتعرف على هوية Neon، فمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 سيُعقد في غضون 10 أيام تقريبًا، لذلك نأمل أن تكشف لنا شركة سامسونج عن المزيد من المعلومات حول هذا المنتج آنذاك.