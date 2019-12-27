فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Xiaomi لإطلاق هاتفين على الأقل في أوائل العام المقبل لتمثيل تشكيلة هواتفها الرائدة، وهذين الهاتفين هما Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. من المتوقع أن يحصل هذين الهاتفين على تقنية الشحن السريع الأحدث من الشركة الصينية، ووفقا لأحد المسربين الموثوق بهم، فإن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيكون قادرًا على إعادة شحن بطاريته بالكامل في غضون 35 دقيقة فقط.

يُقال أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيدعم الشحن السريع بقوة 50W، وكذلك نوعًا من الشحن اللاسلكي السريع، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد قوة الشحن بعد. وفقا للمسرب، فلا تزال شركة Xiaomi تعمل على التكنولوجيا وقد نتمكن من رؤية تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50W في النصف الثاني من العام المقبل.

في وقت سابق من هذا العام، قامت الهيئات التنظيمية الصينية بالمصادقة على شاحن من شركة Xiaomi يوفر الشحن بقوة 66W، ولكن كان كبير المهندسين في الشركة الصينية قد قال بأنه ليس متأكدًا مما إذا كان سيكون جاهزًا بحلول الوقت المناسب لإطلاق Xiaomi Mi 10 Pro. حاليًا، يملك الهاتف Oppo Reno Ace تكنولوجيا الشحن الأسرع في العالم للهواتف الذكية، فهو يدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يتيح له إعادة شحن بطارية بسعة 4000mAh في غضون 28 دقيقة فقط.