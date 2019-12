صورة جديدة للهاتف +Galaxy S11 تكشف لنا عن التصميم الفعلي للكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - مكان تموضع الكاميرات في تشكيلة Galaxy S11 Series القادمة أدى إلى إثارة بعض النقاشات مؤخرًا. لقد ذكرت بعض الأطراف أن الصور الحاسوبية التي تم تسريبها في الفترة الماضية لا تجسد المكان الحقيقي والتصميم الحقيقي للكاميرات الخلفية التي ستأتي بها تشكيلة هواتف سامسونج الرائدة القادمة، والصورة الأحدث من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تهدف إلى إصلاح ذلك.

هذه الصورة الجديدة التي نشرها OnLeaks تؤكد لنا أن الهاتف +Galaxy S11 سيضم ثلاث كاميرات في اليسار مع كاميرا إضافية في اليمين والتي يتواجد أسفلها الفلاش LED. في الأسبوع الماضي، كشف لنا تسريب آخر من Ice Universe أيضًا أن الكاميرا الأساسية للهاتف +Galaxy S11 ستضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل يدعم تكنولوجيا 9to1 Bayer والتي تعمل على دمج تسع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير مما يسمح بإلتقاط صور عالية التفاصيل والوضوح حتى في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فسوف يأتي الهاتف +Galaxy S11 كذلك مع كاميرا واسعة الزاوية، وكاميرا أخرى مُقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5. وبالنسبة للكاميرا الرابعة والأخيرة، فهي ستكون على الأرجح عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

وبالعودة إلى تسريب آخر في الشهر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الأسبوع الماضي أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

عموما، نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.

Next up, the #GalaxyS11Plus...😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration... pic.twitter.com/IhUWdQh9JN