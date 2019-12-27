أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي Reno3 و Reno3 Pro

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الخميس عن هاتفيها الجديدين: (رينو3) Reno3، و(رينو3 برو) Reno3 Pro اللذين يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب بعض المواصفات المميزة الأخرى، مثل حساس البصمة تحت الشاشة.

ويعد (رينو3 برو) الأفضل بين الهاتفين، وتصفه أوبو بأنه أنحف هاتف ذكي في العالم مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، إذ لا تتجاوز سماكته 7.7 ميليمترات.

ويأتي الهاتف مع شاشة منحنية من الجانبين من نوع (أولد) OLED بقياس 6.5 بوصات ودقة FHD+ وتردد 90 هرتز، وهي تدعم معدل كشف اللمس بتردد 180 هرتز لتحسين تجربة اللعب. كما تأتي الشاشة مع ثقب للكاميرا الأمامية، وتغطي 100% من نظام الألوان DCI-P3، ودعم تقنية HDR10+.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، أما المعالج فهو من نوع (كوالكوم سنابدراجون 765) الذي يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسوميات (أدرينو 620) Adreno 620.

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ويدعم (رينو3 برو) تقنية التقريب البصري بمعدل 2x، والهجين بمعدل 5x، وهو يقدم 4 كاميرات خلفية: الأولى بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.6، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 116 درجة وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير باللونين الأبيض والأسود مع فتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويأتي (رينو3 برو) مع بطارية بسعة 4,025 ميلي أمبير/ساعة ودعم تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 باستطاعة 30 واط التي تسمح بشحنه من 0% إلى 50% في غضون 20 دقيقة فقط، وإلى 70% في غضون ساعة. كما يأتي الهاتف مع مكبرات صوت إستريو. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

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وسيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والأزرق المتدرج، والأرجواني المتدرج، وذلك بسعر يعادل 570 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 640 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت. وسيُفتح باب الطلب المسبق على الخيارين في الصين اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت أوبو: إن (رينو3 برو) سوف يتوفر بخيار ثالث باسم (أوبو رينو3 برو بانتون 2020) Oppo Reno3 Pro Pantone 2020، وسيتوفر باللون “الأزرق التقليدي”، وهي تأتي في عُلبة حيث كل شيء باللونين الأبيض، والأزرق، بما في ذلك شاحن VOOC، وسلك الشاحن. أما سعر هذا الخيار مع ذواكر 8 جيجابايت / 128 جيجابايت فسيكون 540 دولارًا أمريكيًا.

أما هاتف (رينو3)، فيقدم شاشة مستوية من نوع OLED بقياس 6.44 بوصات ودقة FHD+، ولكن الكاميرا الأمامية ليست ضمن الشاشة، بل في قطع، وهي كذلك بدقة 32 ميجابكسل. وفيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، فهي أيضًا 4، ولكن الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العريض، أما دقة الكاميرتين الثالثة والرابعة فغير معلومة، ولكنهما مخصصتان للتصوير الأبيض والأسود، وللعمق.

ويشترك (رينو3) مع (رينو3 برو) في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) والبطارية، ولكن ذاكرة التخزين الداخلي لا تأتي إلا بسعة 128 جيجابايت، كما أن معالجه من نوع MediaTek Dimensity 1000L بتردد 2.6 جيجاهرتز، ومعالج الرسوميات Mali-G77.

وسيتوفر (رينو3) بالألوان ذاتها،ولكن بسعر يعادل 485 دولارًا لخيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 530 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت / 128 جيجابايت.