350 مليون مستخدم للأيفون على الأقل سيقومون بالترقية لطرازات 5G في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد تقوم شركة آبل بإطلاق أولى هواتف iPhone التي تدعم تكنولوجيا 5G في العام المقبل. هذه ترقية هائلة، فمن المتوقع أن تكون تقنية 5G هي المعيار الجديد للإتصال في المستقبل المنظور. لهذا السبب، يعتقد المحللون في شركة Wedbush أن أكثر من ثلث ملاك هواتف iPhone قد يقومون بالترقية في العام المقبل.

بناءً على الإحصائيات والأرقام الحالية، فهناك ما يقرب من 900 مليون مستخدم لهواتف iPhone في جميع أنحاء العالم، وثلث هؤلاء المستخدمين سيقومون بالترقية إلى الطرازات التي تدعم 5G في العام 2020، وهذا ما يُترجم إلى 350 مليون وحدة مباعة. ” نعتقد أن iPhone 11 هو مجرد الواجهة الأمامية لـ ” الترقية الضخمة ” بفضل هواتف 5G التي سيتم الكشف عنها في شهر سبتمبر والتي ستكون مفتاح الترقية الضخمة التي يستمر الشارع في التقليل من قيمتها “.

يبدو هذا التقرير الصادر عن Wedbush أكثر تفاؤلاً مقارنة بالتقرير السابق للمحلل Gene Munster، والذي يعتقد أنه ربما يتعين على المستثمرين أن يستعدوا لأن طرازات 5G من iPhone قد لا تكون تلك المنتجات التي تختفي بسرعة من رفوف المتاجر. هذا لأنه وفقا لـ Gene Munster، فلا تزال تكنولوجيا 5G في مراحلها الأولى، وبالتالي قد لا يرى جميع عملاء iPhone أن هناك حاجة لإجراء الترقية.

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ومع ذلك، فإن كل هذا يعتمد فقط على التنبؤات والمضاربات، وسننتظر حتى العام 2020 لمعرفة مدى أداء طرازات 5G من هواتف iPhone.