ستكون متاحة لهواتف آيفون 11.. ميزة غير مسبوقة من ’أبل‘‘

كتب: ضياء السقا
كشفت تقارير تقنية، أن شركة "أبل" الأمريكية، تستعد لإطلاق ميزة "غير مسبوقة" في كاميرا آيفون.
وقال موقع مجلة "فوربس" الأميركية، أن شركة "أبل" سمحت لشركات بأن تطوّر إكسسوار "فلاش" خاص بهواتف آيفون "11"، وهو ما سيتيح للمستخدمين أن يلتقطوا صورا أكثر احترافية في المستقبل.
وأضاف الموقع أن "أبل" تعكف على تحديد المواصفات المطلوبة في إكسسوار "الفلاش" الذي سيجري تصميمه حتى يعمل عن طريق موصل.
ولهذا التطور أهمية كبيرة، لأن مستخدمي هاتف آيفون ظلوا يعتمدون على "فلاش" خارجي، أي بالاستناد إلى طرف ثالث عن طريق تطبيقات ذكية مساعدة.
وتبعا لذلك، فإن الفلاش لن يلعب دور الإضاءة فقط، بل سيساعد على التقاط صور أكثر جودة في الأماكن المظلمة وذات الإضاءة المحدودة.
وبحسب، سكاي نيوز عربية، فإنه في حال نجح هذا المشروع، فإن "أبل" ستتفوق على منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ"، لأن الشركتين ظلتا معتمدتين على تقنيات "فلاش" من طرف ثالث.
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