شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب قد يتخلى عن خططه لطرح ميزة "التدمير الذاتى" للرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن فيس بوك الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري "واتس آب" قررت التخلي عن طرح ميزة "التدمير الذاتي" للرسائل على التطبيق، وذلك بعدما ظهرت تقارير سابقة في نوفمبر الماضي تشير إلى أن فيس بوك كان يخطط لتوفير هذه الميزة إلى واتس آب، حيث عثر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتس آب على بعض الأدلة في الإصدارات التجريبية لنظام أندرويد من التطبيق، والتى اشارت وقتها إلى أن واتس آب يختبر هذه الميزة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS، أتاح هذه الميزة فقط في مجموعات، وليس في المحادثات الفردية، ولا يمكن تنشيطها إلا من قِبل المشرفين، وفقًا لتقارير WABetaInfo، ويبدو الآن أنها مصممة بشكل أساسي لتنظيف سجل المجموعة والحد من مساحة التخزين التي تأخذها المجموعة على الهاتف.

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على الجانب الأخر كشف تقرير حديث أن الوضع المظلم سيصل إلى تطبيق واتس آب على منصتى أندرويد وiOS قريباً، وذلك عقب بدء فيس بوك في تجربة هذا الوضع في مارس الماضي على عدد محدود من المستخدمين، حيث يأتى الوضع المظلم في التطبيقات لدعم المستخدمين بواجهة بلون داكن أو أسود، لإظهار النصوص باللون الأبيض بكفاءة أكبر، وذلك لدعم المستخدمين برؤية أكثر كفاءة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فإن ذلك يساعد على توفير بطارية الهاتف، كما أكد موقع WABetaInfo المتخصص في تسريبات واتس آب، أن هذه الميزة وصلت لبعض المستخدمين بالفعل، حيث تشير بعض التسريبات الواردة عبر بعض المستخدمين الذين قاموا بتجربة ميزة نمط الثيم المظلم بالفعل، على أن الميزة انتهت بالفعل استعدادا لبدء دفعها لكافة المستخدمين على منصتي الأندرويد وiOS.