تكنولوجيا: مركبة فضائية أمريكية تتوقف عن حفر تربة المريخ.. اعرف ليه

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واَضاف "ونأمل أن تتمكن من الاستمرار في الحفر. وقبل ذلك ننوي قياس درجة حرارة التربة في مكان الحفر وسماكة طبقة الرمال المنصهرة الصلبة التي لا تزال تمنع تقدم آلة الحفر إلى الأسفل"، ويعتقد الخبراء أن سماكة تلك القشرة الرملية في تربة المريخ تبلغ 20 سنتيمترا، وتحتها رمال رخوة تصعد إلى الأعلى عبر ثقب عملته آلة الحفر، ما يمكن أن يؤدى إلى تعطلها، لذلك فإن خبراء ناسا قرروا تأجيل استئناف عملية الحفر إلى أن يتضح الأمر فى منتصف يناير المقبل.
يذكر أن العربة الربوتية InSight الأمريكية هبطت على سطح المريخ فى ديسمبر الماضى، والغاية منها هي البحث عن آثار هزات تربة المريخ ودراسة مكونات جوف الكوكب ويحمل الروفر على متنه مقياس هزات التربة الفرنسي الصنع والحفارة الألمانية.
وكانت مساعي ناسا التى استمرت عدة أشهر لإنشاء حفرة على سطح المريخ قد واجهت عقبة جديدة في أكتوبر الماضى، إثر تراجع أداة الحفر التابعة لمركبة الهبوط InSight بشكل مفاجئ بعد قطعها نصف الطريق فى السطح، وحاولت مركبة InSight إدراج مسبار لمراقبة درجة الحرارة فى أعماق تربة الكوكب الأحمر، ولكن مشروع الحفر واجه مقاومة شديدة من سطح المريخ.
وفى تغريدة على "تويتر" كتب فريق InSight التابع لناسا: "يستمر المريخ فى مفاجأتنا، أثناء الحفر فى نهاية هذا الأسبوع، حيث تراجع (الخلد) فى منتصف المسافة تقريبا"، وقالت ناسا إنها تعتقد أن خصائص التربة غير المتوقعة هى سبب حدوث الانتكاسة المحبطة فى المهمة. وانفصل المسبار الحرارى عن الحفرة بشكل غير مفهوم.
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