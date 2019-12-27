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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الكسوف الشمسى على كوكب الأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ظل القمر على الأرض
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، شاهد رواد الفضاء ظل القمر يتسلل عبر سطح الأرض، حيث كتبت جيسيكا مائير، رائدة فضاء ناسا في منشور على تويتر من محطة الفضاء الدولية "إليكم ما بدا أنه كسوف الشمس الحلقي من محطة الفضاء الدولية" مضيفة "رأينا ظل القمر على الأرض أدناه، فوق الأفق مباشرة".
الكسوف من الفضاء
كما التقط القمر الصناعي للطقس هيماواري 8 التابع للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، شريط فيديو عن ظل القمر وهو يتحرك عبر الأرض، حيث شاركت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي مقطع الفيديو على تويتر أيضا.
الكسوف من خارج الأرض
ويحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر الجديد بين الشمس والأرض، ويبدو أنه يغطي جزءًا، ويكون كسوفًا جزئيًا أو كل النجم ويكون كسوفا كليا كما يُرى من سطح الأرض، ونظرًا لأن مدار القمر له ميل، فإن هذا المحاذاة الكونية لا تحدث كل شهر، ففي بعض الأحيان، يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض في مداره بحيث لا يغطي الشمس تمامًا، مما يؤدي إلى كسوف حلقي.
الكسوف على كوكب الأرض من الخارج
كما أن الكسوف الشمسى الذى بدأ من السعودية، انتقل فى مسار رؤية "حلقة النار" البالغ طولها 88 ميلًا، إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وسومطرة وسنغافورة وبورنيو والفلبين وإقليم جوام الأمريكي.
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