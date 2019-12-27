الهاتف Realme X50 5G يظهر في صور جديدة، وتأكد مجددًا قدومه مع قارئ البصمة في الجانب

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس رأينا أول ملصق رسمي للهاتف Realme X50 5G والذي كشف عن تصميم الهاتف وأكد قدومه باللون الأزرق السماوي. لقد رأينا أيضًا صورة واقعية للهاتف Realme X50 5G والتي كشفت أن الهاتف الذكي سيأتي مع قارئ بصمات الأصابع على الجانب. الآن، نحن ننظر إلى صورة رسمية أخرى، والتي تؤكد أن الهاتف Realme X50 5G سيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

سيتم وضع قارئ بصمات الأصابع على الجانب الأيمن من الهاتف، وبالضبط في زر التشغيل. هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها شركة Realme هاتفًا ذكيًا يضم قارئ بصمات الأصابع على الجانب.

ظهرت مجموعة من الصور الواقعية الجديدة أيضًا، ولكنها لا تكشف عن أي شيء جديد، ويمكنك إلقاء نظرة عليها أدناه. عمومًا، سيصل الهاتف Realme X50 5G في اليوم السابع من شهر يناير المقبل، وتأكد بالفعل أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 765G، وكاميرا أمامية مُزدوجة، وبطارية تستطيع الصمود لمدة يومين قبل أن تحتاج إلى الشحن مع العلم بأن هذه البطارية تدعم الشحن السريع بقوة VOOC 4.0.