نظام Android 11 سيُتيح لك أخيرًا تسجيل الفيديوهات التي يبلغ حجمها أكثر من 4GB

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، لا يمكن لهواتف الأندرويد تسجيل الفيديوهات التي يزيد حجمها عن 4GB. قد يتغير هذا الأمر في العام المقبل مع نظام Android 11، ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن هذا التغيير سيكون موضع ترحيب.

يزداد الحد بشكل مزعج مع مرور الوقت، لأن الهواتف الذكية التي يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 إطار في الثانية في كل مكان، وهذا يعني ملفات بأحجام كبيرة. الفيديوهات الملتقطة بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية تشغل مساحة كبيرة، ولا تتفاجأ في حالة إذا ظهرت أولى الهواتف الذكية التي تملك القدرة على التسجيل بدقة 8K في السوق في المستقبل القريب جدًا.

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مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن حجم الفيديو الذي يتم التقاطه في الدقيقة الواحدة سوف يزداد، وهذا ما يعني أنك ستسجل فيديوهات كبيرة الحجم في مدة قصيرة جدًا. كما هو الحال الآن، لن يتوقف تسجيل الفيديو بعد أن يصل الملف الحالي الجاري إنشاؤه إلى 4 جيجابايت، وسيحتفظ تطبيق الكاميرا بتسجيل الملفات اللاحقة. لذا، إذا استمررت في التصوير حتى بإستخدام الدقة 4K30fps، فقد تجد أن Gallery الخاص بك يحتوي على مجموعة من الملفات المختلفة المُخزنة لما تعتقد أنه تسجيل واحد مستمر. وبالتأكيد، هذا ليس مثاليًا.

تم تطبيق قيد 4GB في العام 2014، عندما كان عالم الأجهزة المحمولة مختلفًا كثيرًا من حيث قدرات العتاد، وفي حين أنه ربما يكون لذلك الحد معنى ما، فهو بالتأكيد مجرد خطوة إلى الوراء في تجربة المستخدم في الوقت الراهن. يبدو أن شركة جوجل أدركت ذلك.