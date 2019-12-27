الارشيف / علوم وتكنولوجيا

أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الأرصاد، أن السبت، يشهد طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدلا على جنوب الصعيد نهارا ، باردا ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى منطقة وسط سيناء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت:

Advertisements

الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 12 17
مطروح 11 18
السلوم 10 17
سيوة 09 17
بورسعيد 12 17
دمياط 12 18
الزقازيق 12 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 13 18
العريش 13 18
رفح 10 17
رأس سدر 16 18
نخل 09 16
نويبع 16 19
طابا 15 18
كاترين 02 13
الطور 13 20
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 12 19
بنى سويف 11 19
المنيا 11 19
أسيوط 09 19
سوهاج 11 20
قنا 10 21
الأقصر 09 21
أسوان 10 21
أبو سمبل 08 21
الوادي الجديد 05 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 16 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 17 21

موعد انتهاء الموجة السيئة

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، عودة درجات الحرارة لطبيعتها يوم السبت، وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل.

وتوقع شاهين، في مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، الجمعة، وهدوء في سرعات الرياح والرمال المثارة وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل ستكون حول المعدل الطبيعي مع انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

الرياح وصلت سرعتها لـ 35 كم/الساعة

وأشار مدير مركز التحاليل إلى أن سرعة الرياح تراوحت من 30 إلى 35 كيلو مترًا في الساعة، وستنخفض بمعدلات أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا