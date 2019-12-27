أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الأرصاد، أن السبت، يشهد طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدلا على جنوب الصعيد نهارا ، باردا ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى منطقة وسط سيناء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت:

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الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

السلوم 10 17

سيوة 09 17

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 13 18

رفح 10 17

رأس سدر 16 18

نخل 09 16

نويبع 16 19

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 12 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 17 21

موعد انتهاء الموجة السيئة

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، عودة درجات الحرارة لطبيعتها يوم السبت، وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل.

وتوقع شاهين، في مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، الجمعة، وهدوء في سرعات الرياح والرمال المثارة وعودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة يوم السبت المقبل ستكون حول المعدل الطبيعي مع انحصار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

الرياح وصلت سرعتها لـ 35 كم/الساعة

وأشار مدير مركز التحاليل إلى أن سرعة الرياح تراوحت من 30 إلى 35 كيلو مترًا في الساعة، وستنخفض بمعدلات أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.​