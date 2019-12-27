شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملكة إليزابيث تتحدث عن أبولو 11 فى رسالة عيد الميلاد.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر فى مهمة أبولو 11 التابعة لناسا، وذلك في رسالتها السنوية بمناسبة عيد الميلاد إلى العالم، حيث قالت الملكة، التى تبلغ 93 عاماً، وهي تبدأ رسالتها: "عندما كنت طفلة، لم اتخيل قط أن أحدًا ما قد يسير على سطح القمر، ومع ذلك، احتفلنا هذا العام بالذكرى الخمسين لمهمة أبولو 11 الشهيرة"، مضيفة "نظرًا لأن هذه الصور التاريخية قد عادت إلى الأرض، جلس ملايين منا أمام شاشات التليفزيون الخاصة بنا، حيث شاهدنا نيل أرمسترونج يخطو خطوة صغيرة للإنسان وقفزة هائلة للبشرية.. بالفعل للبشرية".

ووفقا لما ذكره موقع "space " الأمريكى، أضافت "أنها تذكير لنا جميعًا بأن قفزات عملاقة غالباً ما تبدأ بخطوات صغيرة"، فقد سردت الملكة إليزابيث أثر أبولو 11 من مكتبها في قلعة وندسور، بينما ظهرت لقطات فيديو عن هبوط القمر.

كما أنه في 20 يوليو 1969، أصبح رائدا الفضاء من مهمة أبولو 11 نيل أرمسترونج وبز ألدرين أول البشر الذين يضعون أقدامهم على عالم آخر، بينما قام زميلهم مايكل كولينز بقيادة الوحدة، وفي النهاية، هبطت ست بعثات أبولو من وكالة ناسا على سطح القمر بين عامي 1969 و 1972، حيث حدث الهبوط النهائي أبولو القمري خلال مهمة أبولو 17.

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وتهدف وكالة ناسا حاليا لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، في إطار برنامج Artemis، حيث تهدف ناسا إلى هبوط رواد الفضاء التاليين على القمر بحلول عام 2024.

وقالت وكالة ناسا إن الهبوط المقبل على سطح القمر سيضم أول امرأة على سطح القمر، حيث كان عام 2019 هو العام الذي نظر فيه العالم إلى الوراء على الانجاز القمري لأبولو 11، وكذلك إلى ما قد ينتظر البشرية على القمر في السنوات المقبلة.