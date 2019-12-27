شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملكة إليزابيث تتحدث عن أبولو 11 فى رسالة عيد الميلاد.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space " الأمريكى، أضافت "أنها تذكير لنا جميعًا بأن قفزات عملاقة غالباً ما تبدأ بخطوات صغيرة"، فقد سردت الملكة إليزابيث أثر أبولو 11 من مكتبها في قلعة وندسور، بينما ظهرت لقطات فيديو عن هبوط القمر.
كما أنه في 20 يوليو 1969، أصبح رائدا الفضاء من مهمة أبولو 11 نيل أرمسترونج وبز ألدرين أول البشر الذين يضعون أقدامهم على عالم آخر، بينما قام زميلهم مايكل كولينز بقيادة الوحدة، وفي النهاية، هبطت ست بعثات أبولو من وكالة ناسا على سطح القمر بين عامي 1969 و 1972، حيث حدث الهبوط النهائي أبولو القمري خلال مهمة أبولو 17.
وتهدف وكالة ناسا حاليا لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، في إطار برنامج Artemis، حيث تهدف ناسا إلى هبوط رواد الفضاء التاليين على القمر بحلول عام 2024.
وقالت وكالة ناسا إن الهبوط المقبل على سطح القمر سيضم أول امرأة على سطح القمر، حيث كان عام 2019 هو العام الذي نظر فيه العالم إلى الوراء على الانجاز القمري لأبولو 11، وكذلك إلى ما قد ينتظر البشرية على القمر في السنوات المقبلة.
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