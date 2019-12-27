شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تختبر صاروخها متعدد الاستخدام فى قاعدة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل إحدى الشركات الروسية الخاصة على اختبار صاروخها متعدد الاستخدام عام 2020 فى إحدى القواعد العسكرية الروسية أو أحد ميادين التدريب التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، حيث صرح بذلك صاحب الشركة، أوليغ لاريونوف، يوم 25 ديسمبر لوكالة "تاس" الروسية، وأوضح أن الصاروخ سينطلق من ارتفاع 4 أو 5 كيلومترات من متن طائرة، ثم سيعود إلى القاعدة حيث سيهبط على موقع مجهز مسبقا، بحسب روسيا اليوم.

وقال لاريونوف إن شركته تجرى حاليا محادثات بشأن اختبار الصاروخ مع كل من وزارة الدفاع ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية. وأضاف أنه يأمل بأن تهتم "روس كوسموس" بتكنولوجيا إعادة الصاروخ إلى الأرض وتساهم فى المشروع.

على الجانب الآخر أرسلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" قمرا صناعيا جديدا، لدراسة طقس الأرض من الأعلى، حيث حمل صاروخ بروتون القمر الصناعى الجديد المسمى Electro-L 3، فى مداره من محطة بايكونور كوزمودروم فى كازاخستان، فى فترة ما بعد الظهر فى ميناء الفضاء، ويعد القمر الصناعى Electro-L 3 مرصد الطقس الثالث من نوعه للخدمة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية المائية والمراقبة البيئية.

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن المركبة الفضائية عبارة عن قمر صناعى مستقر بالنسبة إلى الأرض مصمم لتتبع الطقس على جزء محدد من الأرض لمسئولى الطقس الروس، كما أن أول قمر صناعى Electro-L (رقم 1) تم إطلاقه فى عام 2011، والثانى فى عام 2015، بينما كان ذلك الثالث.

فيما تم إطلاق سلسلة صواريخ بروتون لأول مرة فى عام 1965، واستخدمت هذه الصواريخ لإطلاق وحدات محطات ساليوت ومير ومحطة الفضاء الدولية، وكذلك إرسال مركبات إلى القمر والمريخ والزهرة.

ويبلغ طول صاروخ بروتون 174 قدمًا أى ما يساوى (53 مترًا)، وله ثلاث مراحل رئيسية، حيث يمكن إعادة تشغيل المرحلة الرابعة Breeze-M لوضع الحمولات في مدار مرتفع.