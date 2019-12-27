iPhone XR كان الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في الربع الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - كان iPhone XR الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من العام 2019، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق. إستحوذ الهاتف iPhone XR على حصة سوقية قدرها 3 في المئة، كما ظل الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في كل ثلاثة أشهر على مستوى العالم منذ الربع الأخير من العام 2018.

ذكرت مؤسسة Counterpoint Research أن الهاتف iPhone XR لوحده ساهم في أكثر من ربع إجمالي مبيعات آبل خلال هذا الربع، مما جعله الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا للشركة الأمريكية في جميع الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل قامت أيضًا بتعديل أسعار iPhone XR في الصين ومناطق أخرى لإبقاء الطلب على الهاتف قويًا خلال الربع.

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إنضم iPhone 11 الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر الماضي إلى iPhone XR بحصة سوقية بلغت 1.6 في المئة. وجدير بالذكر أن قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا في الربع الثالث من هذا العام تضم ست طرازات من سامسونج و Oppo، وآخر هاتفين في القائمة هما Xiaomi Redmi 7A و Huawei P30.

التقرير يقول أن الهاتف Redmi 7A نجح في حصد مبيعات كبيرة في الهند، فهذا البلد مسؤول عن أكثر من نصف إجمالي المبيعات خلال الربع الثالث من هذا العام. إنتقل إلى هذا الرابط هنا إذا كنت مهتمًا بالحصول على تقرير مفصل.