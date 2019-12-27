شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة جديدة لاستخراج وتخزين ثانى أكسيد الكربون من عوادم السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شجعت مكافحة تغير المناخ مجموعة من العلماء فى سويسرا على استخدام طريقة بارعة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن المركبات التجارية التى تعمل بالوقود الأحفورى، وتعد وسائل النقل المسئول الرئيسى عن نحو 30% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى أوروبا، منها 70% مصدرها المركبات التى تسير على الطريق.

وفى محاولة للتغلب على هذه المشكلة، قد يبدو خيار الاتجاه إلى الاستعانة بالسيارات الكهربائية سهلا جدا للاستخدام الشخصى، لكن ينشأ التحدى الحقيقى عندما يتعلق الأمر بتقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات التجارية مثل الشاحنات والحافلات.

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لذلك توصل فريق من العلماء السويسريين فى كلية (لوزان) الاتحادية للفنون التطبيقية (EPFL) في سويسرا إلى حل جديد لهذه المشكلة من خلال التقاط ثانى أكسيد الكربون مباشرة في نظام عادم الشاحنات وتسييله في صندوق على سطح السيارة، ثم يتم تسليم ثانى أكسيد الكربون السائل إلى محطة خدمة ، حيث يتم تحويله إلى وقود تقليدي باستخدام الطاقة المتجددة.

ويتم تنسيق المشروع من قبل مجموعة هندسة العمليات الصناعية وأنظمة الطاقة بقيادة "فرانسوا ماريشال"، في كلية لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية.

ويقترح العلماء الجمع بين العديد من التقنيات المطورة من قبل كلية لوزان للفنون التطبيقية لالتقاط ثانى أكسيد الكربون وتحويله من غاز إلى سائل فى عملية تسترجع معظم الطاقة المتوفرة على متن الطائرة ، مثل الحرارة من المحرك.