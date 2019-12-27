رولز-رويس ترفع الستار عن أسرع طائرة كهربائية في العالم

هذه الطائرة جزء من مشروع تابع لشركة رولز-رويس معروف بإسم "أكسيل" (ACCEL) والمعني بكهربة صناعة الطيران، وهو جزء مهم من استراتيجية الشركة لدعم عملية تحول القطاع. يشمل "أكسيل" عدداً من الشركاء منهم شركة ياسا (YASA) المُصنعة للمحركات الكهربائية وأدوات التحكم، بالإضافة إلى شركة إلكتروفلايت (Electroflight) الناشئة. وتم تقديم 50% من التمويل لهذا المشروع من قبل معهد تكنولوجيا الطيران (ATI) بالشراكة مع دائرة إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، وهيئة Innovate UK.وبهذه المناسبة، علق مدير الكهربة في رولز-رويس السيد روب واتسون "إن بناء أسرع طائرة كهربائية في العالم سيُحدث ثورةً في قطاع الطيران. نحن فخورون بالكشف عن هذه الطائرة، فهي خطوة هامة جداً لنا نحو محاولة تحقيق رقم قياسي عالمي للسرعة واستمرار دفع عجلة الابتكار في رولز-رويس وبقائنا في طليعة تطوير تكنولوجيا لتمكين الانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون."

كما تم الكشف أيضاً عن هيكل الاختبار ionBird، والذي سمي تيمناً بتقنية الدفع الكهربائية لهذه الطائرة. سيتم استخدام هذا الهيكل لاختبار نظام الدفع قبل أن يتم تركيبه بالكامل في الطائرة، وستشمل الاختبارات المخطط لها خلال الشهرين المقبلين اختبار قدرات الدفع الكاملة واختبارات صلاحية الطيران.