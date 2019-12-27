شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أبرز صور فلكية من الفضاء هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد إنجازات الفضاء كل يوم عن غيره، ويتم التقاط العديد من الصور لهذه الأحداث، وغيرها من المشاهد التى نراها لأول مرة أحيانا من خارج الأرض، ولعل من بين ذلك صورة لأحد إنجازات شركات الفضاء مثل إطلاق اختبار لمركبة "ستارلاينر" التى ستكون قريبا واحدة من مركبات ناسا لنقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية، بدلا من لجوئها لمركبة روسية عندما تريد أن تصل للمحطة الدولية، وكذلك صور أخرى لتلسكوب هابل وغيرها من الأمور التى نكشفها لك فى قائمة أبرز صور الفضاء لهذا الأسبوع، وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى.



ثلوج الكريسماس

عيد الميلاد الأبيض

يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019: التقط الرائد لوكا بارميتانو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية من محطة الفضاء الدولية صورة للثلوج على الأرض عشية عيد الميلاد، ونشرها على تويتر مع رسالة للجميع عن الاحتفال.

وكتب الرائد الذى صاحب طاقم البعثة الفضائية إكسبيديشن 61 على متن المحطة الدولية: "المناظر الطبيعية في فصل الشتاء، القمر يرتفع فوق العالم المغطى بالثلوج".



المجرة المنتفخة

تلسكوب هابل يلتقط مجرة منتفخة تلسكوب هابل يلتقط مجرة منتفخة يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019: التقط تلسكوب هابل الفضائى التابع لوكالة ناسا، المجرة الحلزونية IC 2051، التي تظهر على شكل صحن طائر، مع انتفاخ من النجوم في وسط قرصها المسطح. Advertisements

ويُعتقد أن هذا النوع من الانتفاخ المجري يؤثر على نمو الثقوب السوداء الفائقة الكتلة، التي تكمن في وسط معظم المجرات الحلزونية، وتلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تطور المجرات.



مركبة ستارلاينر

إطلاق ستارلاينر إلى الفضاء

يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019: إطلاق صاروخ التحالف المتحد الذي يحمل مركبة فضائية من طراز بوينج CST-100 "ستارلاينر" حيث يرتفع إلى الفضاء بعد إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا عند الصباح.

ويراقب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، و تورى برونو، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتحالف المتحد مع جيم بريدنشتاين، مدير وكالة ناسا من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

وذهبت الرحلة وفقًا للخطة الموضوعة حتى حوالي 15 دقيقة بعد الإقلاع، عندما لم تتمكن ستارلينر من إكمال حرقها المداري بسبب حدوث شذوذ ما، وكان من المفترض أن يلتحم ستارلينر بمحطة الفضاء الدولية يوم السبت (21 ديسمبر)، لكنه هبط الآن في وقت مبكر دون أن يصل إلى المحطة الفضائية.