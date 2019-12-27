الأرصاد: استمرار الطقس السيئ بأغلب المحافظات مع توقعات بسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء الخميس، عن استمرار الطقس السيئ بأغلب المحافظات حتى نهاية يوم غدا الجمعة.
وقال "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" : درجات الحرارة ستكون من 18 لـ19 درجة مئوية خلال النهار، ومستمرة في الانخفاض من 11 إلى 12 درجة مئوية خلال فترات الليل.
ووجه عدة نصائح للمواطنين؛ القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، ارتداء الملابس الثقيلة، تجنب الأنشطة البحرية لحين هدوء الرياح على مسطح البحر المتوسط، تجنب السير في الأماكن التي بها كابلات إنارة أو عواميد أثناء سقوط الأمطار.
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