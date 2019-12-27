شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعم ترجمة جوجل بميزة مهمة لمنافسة تطبيقات تعلم اللغات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تعلم لغة جديدة بمثابة أمر سهل فى عصرنا الحالى، سواء كان ذلك من خلال مقاطع فيديو يوتيوب أو ملفات podcast أو عن طريق الكثير من التطبيقات التى تتوفر عبر المتاجر المختلفة، ويبدو أن جوجل قررت منافسة هذه التطبيقات بسوق تعلم اللغات على الأجهزة المحمولة، مع طرح ميزة جديدة بخدمتها للترجمة، والتى تشق طريقها إلى المستخدمين قريبا.

ورصدت هذه الميزة الجديدة القادمة الباحثة "جاين وونج"، والتى كشفت عن طريقة عمل الميزة الجديدة، والتى أوضحت أن تطبيق ترجمة جوجل سيتيح لك قريبًا للمستخدمين التعلم، مع دعم الصوت.

كان تطبيق الترجمة دائمًا يركز على الترجمة، وليس التعلم، ولكن فى الآونة الأخيرة، أضاف التطبيق دعمًا لـ "كتاب العبارات"، حيث يمكن للمستخدمين حفظ العبارات الأكثر استخدامًا، وتمثل هذه الخاصية الجديدة القادمة امتدادًا طبيعيًا لتلك الميزة.

لا تتمتع هذه الميزة بأى دعم رسمى حتى الآن، وبالطبع لا يزال الإصدار قيد الانتظار، لكن من المؤكد أن توسع هذه الميزة بشكل كبير من وظائف خدمة جوجل الأكثر شهرة واستخداما.

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لن تمثل الميزة الجديدة بالترجمة منافسة وتهديدا كبيرا لخدمات وتطبيقات الترجمة فى البداية، خاصة وأنها لا تملك أى موارد تعليمية حقيقية، ومع ذلك، قد توفر حلاً رائعًا دارسى اللغات الذين يحتاجون فقط إلى طريقة للتدرب على مفرداتهم ولا يحتاجون بالضرورة إلى منهج قوي.

جدير بالذكر تلقت خدمة الترجمة أيضًا تحديثًا يوفر ترجمة محسّنة دون اتصال بالإنترنت ودعمًا محسّنًا لـ 10 لغات أخرى، كما يجعل التحديث الجديد الترجمة فى وضع عدم الاتصال أفضل بنحو 12% وأكثر دقة لـ59 لغة.

فبالنسبة لهذه اللغات البالغ عددها 59 لغة، فإن الزيادة فى الدقة بنسبة 12% ملحوظة مع تحسين اختيار الكلمات والنحو وبنية الجملة، وبالنسبة إلى لغات مثل اليابانية والكورية والتايلاندية والبولندية والهندية، فإن زيادة الجودة تزيد عن 20%.