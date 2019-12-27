شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ولا الهند.. تعرف على الرابح الأكبر بسوق التطبيقات خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت التطبيقات الهندية من الاستحواذ على عمليات تثبيت أكثر من المنافسين الرئيسيين فى الصين خلال عام 2019، على الرغم من الهيمنة العالمية لـ TikTok و PUBG، فبعد أن سيطرت تنزيلات التطبيقات الصينية على التطبيقات الهندية فى عام 2018، أظهر تحليل لأكبر 200 تطبيق فى الهند من حيث حجم التثبيت، من قبل شركة AppsFlyer، أن 41 ٪ من التطبيقات التى حققت شهرة واسعة خلال 2019، تم تطويرها من قبل المطورين والشركات المحلية فى مقابل 38 ٪ فى عام 2018.

انخفضت حصة التطبيقات الصينية إلى 38 ٪ فى عام 2019 من 43 ٪ فى العام الماضى، ففى حين أن عام 2018 شهد الارتفاع الكبير للتطبيقات الصينية فى الهند، فقد عاد الزخم هذا العام لصالح المطورين المحليين، كما لاحظت AppsFlyer .

ووفقا لتحليل الشركة، فإن إمكانات السوق الهندية ستجلب المزيد من المنافسين الأجانب فى السنوات المقبلة، إذ قال محللون فى AppsFlyer إنه مع وجود 6.5 مليار عملية تثبيت شاملة فى الربعين الثانى والثالث (حتى سبتمبر) عام 2019 فى الهند، بدأت الأسواق الخارجية فى ملاحظة ارتفاع اقتصاد التطبيقات الهندية، ما واصل الصينيون نجاحهم فى الفئات التى يشتهرون بها بالفعل مثل الأخبار والترفيه والألعاب.

Advertisements

ولا تزال معدلات الاحتفاظ بالتطبيقات، على الرغم من الاتجاه المرتفع لها لعام 2018 ، فى مستويات منخفضة فى الهند، حيث لا يزال المستخدم لا يحتفظ سوى بتطبيقان فقط من بين 100 تطبيق بعد شهر من تحميلهم، ففى عام 2019 ، كان معدل الاحتفاظ بنسبة 23.4 ٪ فى اليوم الأول وانخفض إلى 2.6 ٪ بحلول يوم 30، بزيادة من 22.8 ٪ و 2.3 ٪ فى عام 2018 على التوالي.

وقال ديباك أبوت، المحلل فى سوق التطبيقات: "معدلات الاحتفاظ هى وظيفة المنافسة العالية بين الفئات، وجودة التطبيقات، ومساحة التخزين المتوسطة فى جهاز المستخدم، من بين أمور أخرى".