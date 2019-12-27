تكنولوجيا: دراسة تشكك فى قدرة غابات الأمازون بعد إعادة نموها على مكافحة تغير المناخ

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاندبندت" البريطانية، فإن هذه الدراسة تثير الكثير من الشك على قدرة هذه الغابات الثانوية على المساعدة في تخفيف الأزمة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعيق إعادة نمو الغابات الثانوية.
فقد راقب العلماء نمو الغابات على مدى 20 عامًا وكشفوا عن تأثر الأمازون بفترات الجفاف، فخلال أوقات "نقص المياه"، تمتص الغابات المعاد تدويرها كميات أقل من الكربون من الجو.
وقالت جامعة لانكستر: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فستستغرق الغابات أكثر من قرن من الزمان لاستعادة عافيتها تمامًا، مما يعني أن قدرتها على المساعدة في مكافحة تغير المناخ قد تكون أكبر من الحقيقي".
وتؤدي زيادة درجات الحرارة الناتجة عن الاحترار العالمي إلى مزيد من سنوات الجفاف في الأمازون، مما يحد من قدرات الغابات الثانوية على المساعدة في التغلب على تلوث الكربون، حيث وجدت الدراسة أيضاً، بقيادة مجموعة من الباحثين البرازيليين والبريطانيين، أنه حتى بعد 60 عامًا، احتوت الغابات التي أعيد بناؤها على خمسي الكربون فقط الموجود في الغابات القديمة.
قال الباحث فرناندو إلياس من جامعة بارا الفيدرالية: "شهدت المنطقة التي درسناها في منطقة الأمازون زيادة في درجة الحرارة تبلغ 0.1 درجة مئوية لكل عقد، وكان نمو الأشجار أقل خلال فترات الجفاف"، مضيفا "ومع تنبؤات بحدوث المزيد من الجفاف في المستقبل، يجب أن نكون حذرين بشأن قدرة الغابات الثانوية على التخفيف من تغير المناخ".
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